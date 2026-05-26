“Mi único temor es…”: Dueña de fundo Las Tórtolas respondió a sospechas de la nieta de María Ercira

Mónica Kleinert salió al paso de los dichos de Carla Hernández y aseguró que también han buscado justicia en el caso de la adulta mayor e insistió en que ha colaborado activamente con la investigación.

Mónica Kleinert, dueña del fundo Las Tórtolas donde desapareció María Ercira Contreras, rompió el silencio tras el emplazamiento que hizo Carla Hernández.

La nieta de la adulta mayor a la que se le perdió el rastro hace dos años durante una celebración por el Día de la Madre apuntó contra la propietaria del lugar en una carta que envió a El Mercurio.

Allí acusó que hubo nula cooperación por parte de ella y de los empleados del restaurante, y pidió que regrese a Chile para colaborar con la investigación.





“Si realmente doña Mónica quiere justicia como nosotros, es necesaria la verdad primero. Si quiere colaborar con la investigación, que vuelva a Chile y se someta a un verdadero interrogatorio. ¿A qué le teme señora Kleinert?”, pidió Hernández.

Dueña de fundo responde a familia de María Ercira

Mónica Kleinert respondió a través del mismo medio a Carla Hernández y recalcó que, así como la familia, también han buscando justicia en el caso de María Ercira Contreras.

“Empatizamos con el dolor de la familia de su familia y compartimos la necesidad de verdad y justicia. La diferencia está en que nuevamente se busca trasladar la responsabilidad personal de cuidados y la atención mediática sobre terceras personas”, inició escribiendo.

Según Kleinert, la carta de Hernández ratifica lo anterior ya que “se siguen usando los hechos hasta hoy conocidos para tergiversar la realidad”.

“Por ello me veo en la obligación, otra vez, de aclarar que he prestado colaboración con la investigación y que mi único temor es que esto no se aclare”, agregó.

Sobre su partida fuera del país, aclaró que “vivo en Estados Unidos hace más de 30 años, donde tengo hijos, trabajo, mascotas, amigos y toda una vida que he construido con esfuerzo fuera de Chile”.