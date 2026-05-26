Grau respondió críticas y dijo que Quiroz se “apresuró” al plantear error de cálculo en deuda pública

“La proyección es consistente y no tiene errores de cálculo”, sostuvo el exministro sobre el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre del 2026 expuesto por el actual titular de Hacienda.

El exministro de Hacienda Nicolás Grau respondió al Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre del 2026, documento que este lunes fue presentado por el actual titular de la cartera, Jorge Quiroz.

A través de una serie de publicaciones en su cuenta de X, el economista abordó las críticas que apuntan a un presunto error en la proyección de deuda del informe previo, pues el secretario de Estado aseguró que este habría omitido deuda por unos US$10.500 millones.

“La proyección es consistente y no tiene errores de cálculo”, comenzó diciendo Grau en su mensaje, junto con afirmar que Hacienda “se apresura” al plantear que habría números errados.





El exministro, luego, abrió el debate al preguntar por qué, si el déficit efectivo proyectado acumulado al 2030 aumentó en 13 billones, entonces la deuda al 2030 sube en un monto menor.

“Respuesta: la deuda en pesos/PIB depende del déficit efectivo, pero también del tipo de cambio, de la inflación, del PIB nominal y de movimientos bajo la línea”, explicó.

Además, Grau señaló que la deuda no depende solo del déficit efectivo, sino también del tipo de cambio, la inflación, el PIB nominal y movimientos bajo la línea, por lo que aseguró que el análisis del actual gobierno omite variables como la apreciación del peso y el alza proyectada del PIB nominal.

Grau: “Esas diferencias no son errores”

En su publicación, el otrora titular de Hacienda reconoció que las proyecciones se basan en supuestos, al ser estimaciones macroeconómicas a cuatro años.

“Las proyecciones de deuda se basan, obviamente, en supuestos. Estamos hablando de proyecciones macroeconómicas a 4 años. Y podemos tener distintas visiones sobre los supuestos, pero esas diferencias no son errores”, manifestó.