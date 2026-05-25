Cadem revela los mejores y peores evaluados del gabinete: Jorge Quiroz es el ministro “más influyente”

El titular de Hacienda registró una particular dualidad en la última encuesta Plaza Pública, ya que aparece entre los niveles más altos de desaprobación, pero también destacan su poder al interior del gobierno del presidente Kast.

La última encuesta Plaza Pública de Cadem mostró el actual escenario del gobierno del presidente José Antonio Kast, marcado por la evaluación a su gabinete respecto a sus niveles de aprobación, conocimiento ciudadano e influencia política.

Entre los ministros mejor evaluados aparecen José García Ruminot (Segpres), Daniel Mas (Economía y Minería) y May Chomalí (Salud), todos con un 57% de aprobación.

Más atrás se ubican Francisco Pérez Mackenna (Relaciones Exteriores) con 55%, además de Claudio Alvarado (Interior y Segegob), Fernando Barros (Defensa) e Iván Poduje (Vivienda), todos con 54% de respaldo ciudadano.

Jorge Quiroz: El peor evaluado, pero el más influyente

En el extremo opuesto del ranking aparecen Jorge Quiroz (Hacienda), quien registra la desaprobación más alta con 53% , seguido por Natalia Ducó (Deporte) con 51%, Ximena Lincolao (Ciencias) con 47% y Ximena Rincón (Energía) con 44%.

Pese a no figurar entre los secretarios de Estado mejor evaluados, el economista se consolida como la figura más influyente del gabinete.

Un 53% de los encuestados lo identifica como el ministro “más importante o influyente” del equipo de gobierno, aumentando 30 puntos respecto de marzo. Muy por detrás aparecen Iván Poduje con 26% y Claudio Alvarado con 20%.

La encuesta además muestra que las figuras con mayor nivel de conocimiento ciudadano son Natalia Duco (87%), Ximena Rincón (87%) y Ximena Lincolao (84%).





Aprobación presidencial

En cuanto a la evaluación presidencial, la cuarta semana de mayo registró una aprobación de 41% para José Antonio Kast, mientras que un 55% desaprueba la forma en que está conduciendo el gobierno.

La cifra representa una variación de +1 punto en aprobación y -1 punto en desaprobación respecto de la medición anterior.