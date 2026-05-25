Vinculado al “Rey de Meiggs”: Quién es el sicario apuntado por el asesinato del empresario Jaime Solanes

El cantante Gyvens Laguerre y su exsuegro, el abogado Miguel Ángel Cerda, se habrían puesto de acuerdo para planificar el homicidio para el cual contactaron al sujeto.

A más de un año del asesinato del empresario Jaime Solanes, conocido como el “Rey del plástico”, la Fiscalía formalizó al posible autor material de los disparos, quien habría actuado como sicario.

Durante los últimos días se corroboró la identidad del presunto asesino, a quien el abogado Miguel Ángel Cerda y el cantante Gyvens Laguerre le habrían encargado el homicidio.

Se trata de Joylan García Navarro, un sujeto que ya estaba en el radar de la justicia chilena por su vinculación con otro conocido caso: El asesinato del “Rey de Meiggs“.





En este caso, su participación se estableció principalmente a través de pericias relacionadas con comparativos faciales y morfológicas que analizaron la estructura corporal de este sujeto y establecieron una coincidencia de sus características físicas.

Sicario del “Rey del plástico” y su vinculación con el “Rey de Meiggs”

Joylan García ya era conocido y estaba recluido por otra causa, debido a su participación como proveedor de armas en el sicariato del denominado “Rey de Meigs” .

El sospechoso por el asesinato fue detenido por la policía y actualmente se encuentra en prisión preventiva por esta investigación.

Cabe recordar que el sicariato del empresario Jaime Solanes ocurrió en marzo del 2025. Según el Ministerio Público, Gyvens Laguerre y Miguel Ángel Cerda, cuñado de la víctima, se se habrían puesto de acuerdo para asesinar al empresario.

El móvil, según baraja la Fiscalía, habría sido una millonaria herencia en disputa que asciende a más de $2 mil millones, razón por la cual el cantante y su exsuegro habrían planificado el homicidio con dos meses de anticipación.