Gyvens Laguerre otra vez en la mira: Ex Reggaeton Boys fue detenido por caso de sicariato de empresario - Chilevisión

20/02/2026 18:53

Gyvens Laguerre otra vez en la mira: Ex Reggaeton Boys fue detenido por caso de sicariato de empresario

Personal del OS9 de Carabineros efectuó la captura durante la madrugada de este viernes, mientras que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH.

Givens Laguerre, exintegrante de Reggaeton Boys, nuevamente enfrentará la justicia. Este viernes fue detenido en el marco de una investigación por sicariato en Quinta Normal.

Personal del OS9 de Carabineros efectuó la captura durante la madrugada, mientras que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH.

Ex Reggaeton Boys es vinculado con sicariato en Quinta Normal

El músico está siendo investigado por su vínculo en el homicidio de Jaime Solanes Mestre (72), dueño de la empresa Plásticos Solanes, quien fue asesinado a sangre fría cuando llegaba a su trabajo en Juan Martínez de Rozas con Pasaje Uno.

Según se informó en esa oportunidad, un sujeto desconocido descendió de otro vehículo y percutó al menos dos disparos contra el empresario, quien aún se mantenía al interior de su camioneta.

Una de las balas llegó directamente a la cabeza del hombre, por lo que murió instantáneamente en el lugar.

En septiembre del año pasado, un ciudadano venezolano con situación migratoria irregular fue detenido por el crimen.

El Ministerio Público decidió no entregar declaraciones tras la audiencia de control de detención de Laguerre, dado que por ahora la causa tiene carácter de reservada.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Givens está involucrado en casos policiales. En 2025 fue detenido y formalizado por receptación de vehículo robado y porte ilegal de arma, quedando con arresto domiciliario.

