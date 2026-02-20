 ¿Un adelanto del vestido? Skar Labra publicó misteriosa foto a minutos de debutar en la Gala - Chilevisión
20/02/2026 21:31

¿Un adelanto del vestido? Skar Labra publicó misteriosa foto a minutos de debutar en la Gala

La ganadora de Fiebre de Baile compartió una sugerente foto en sus historias de Instagram, que podría estar relacionada con su look en la gala de Viña.

Publicado por Lisette Pérez

A través de su cuenta de Instagram, Skarleth Labra publicó una misteriosa foto sin ningún tipo de contexto, que podría estar adelantando la temática de su vestuario en la Gala de Viña 2026.

En su historia, la ganadora de Fiebre de Baile compartió la foto de un cisne negro.

La imagen no está acompañada de ningún texto, por lo que podría sugerir que su vestido estará inspirado en dicha ave.

Recordemos que este es el debut de la joven estudiante de periodismo en este evento, y además es la representante de Chilevisión para ser reina de Viña

Durante el transcurso de la noche, se podrá ver el resultado final del vestido de Skar. Sus merenguitas (fans), están a la espera de verla brillar por primera vez en el certamen viñamarino.

Publicidad

