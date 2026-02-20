¡Locura por Cony Capelli! Desata ola de reacciones en la previa de la gala de Viña 2026 - Chilevisión

Los fanáticos de la bailarina se tomaron las redes sociales y la volvieron tendencia minutos antes de que desfile por la alfombra roja en el Sporting Club.

Cony Capelli generó alta expectación en la previa de la gala del Festival de Viña 2026 y se volvió tendencia en las redes sociales.

La ganadora de Gran Hermano será una de las famosas que desfilen por la alfombra roja del Sporting Club de la Ciudad Jardín y promete sorprender.

De hecho, adelantó que estrenará una importante cambio de look que está relacionado con su cabellera.

Gracias a su fanaticada, la joven logró ser doble tendencia en X con los hashtag Cony y Cony Capelli X Gala de Viña.

Y es que muchos de los seguidores de la bailarina se pronunciaron en redes sociales expectantes ante su atuendo.

“Que si veré la gala por Cony Capelli, pues la respuesta es claro que sí”, “espero con ansias ver a Cony”, “la Cony siempre se viste muy hermosa, seguro será de las mejores vestidas”, fueron algunas de las reacciones.

Las reacciones que despertó Cony Capelli

La cony siempre se viste muy hermosa, seguro será de las mejores vestidas.



CAPELLI X GALA DE VIÑA#GranConstanza #Viña2026 #GalaDeViña2026 pic.twitter.com/ojsE18zKCj — scar🇨🇱 #ConyVision🩰💖#RPWP (@scar_Nam7) February 20, 2026

Q no aparezca cony capelli tan luego por fa q si no aburre la gala #GalaViña2026 — Fernando (@Fernand02978094) February 21, 2026

Que si vere la gala por Cony Capelli, pues la respuesta es claro que si



CAPELLI X GALA DE VIÑA pic.twitter.com/j8wvntpdn5 — Naty wey (@nat20791) February 20, 2026

Me muero de ansias por ver el look de la Cony 🩷 CAPELLI X GALA DE VIÑA #vina2026 — Esme (@Esmehhm) February 20, 2026