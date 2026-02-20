A qué hora es la Gala de Viña 2026: Revisa cuándo inicia el desfile de famosos por la alfombra roja - Chilevisión

La noche de este viernes se celebra la antesala del Festival de Viña del Mar. Revisa acá el horario de una de las alfombras rojas más esperados del año.

Este viernes se celebrará una de las noches más glamurosas del mundo del espectáculo en la Gala de Viña 2026, la antesala del Festival de la Canción.

En solo unos minutos, más de cien famosos chilenos de distintas áreas desfilarán en la alfombra roja con sus mejores looks. Conoce acá el horario del evento.

¿A qué hora comienza la Gala de Viña 2026?

Los invitados se harán presente en la gala a partir de las 21:00.

Se estima que la jornada termine en la madrugada del sábado.

Famosos que desfilarán en la alfombra roja

Decenas de celebridades desfilarán en la gala de Viña. Entre ellas cantantes, actores y rostros de TV. Algunas de ellas son:

Emilia Dides

Inna Moll

Skarleth Labra

Cony Capelli

Kel Caderón

Vesta Lugg

Kidd Voodoo

Sinaka

Princesa Alba

Soulfia

Fran Maira

Famosos que no estarán presentes en la Gala de Viña 2026

Ya se conocen varios famosos que NO asistirán al evento de esta noche, como Naya Fácil, quien confesó sus razones en Primer Plano hace casi un mes.

"No pertenezco a ese mundo, yo pertenezco más al pueblo, con la gente. Tampoco me interesa gastar millones en un vestido", comentó en ese momento.

Por otro lado, Michelle Carvalho se sinceró este viernes en sus historias de Instagram sobre su ausencia en esta edición de la gala de Viña: "Me vetaron del área comercial y ese es el motivo por el cual no voy a desfilar".

Desde el mundo de los influencers, Otakin tampoco será parte. Hace más de una semana en sus redes sociales mencionó que "No me invitaron a la gala. Duele un poco".