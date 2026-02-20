 A qué hora es la Gala de Viña 2026: Revisa cuándo inicia el desfile de famosos por la alfombra roja - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Cómo pasó la tragedia en Renca? Así es la peligrosa y fatídica curva donde ocurrió el impacto VIDEO | Héroes anónimos: Los emotivos relatos de vecinos que ayudaron en la tragedia de Renca Gobierno envió nota de protesta a la Casa Blanca por revocación de visas a funcionarios chilenos “Ustedes saben cómo es mi mamá”: Hija de Helhue Sukni responde por las amenazas de su madre tras robo Suma y sigue: Ahora un turista de EEUU deberá donar $3 millones tras usar fuego en Torres del Paine
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
20/02/2026 19:49

A qué hora es la Gala de Viña 2026: Revisa cuándo inicia el desfile de famosos por la alfombra roja

La noche de este viernes se celebra la antesala del Festival de Viña del Mar. Revisa acá el horario de una de las alfombras rojas más esperados del año.

Publicado por Catalina Vargas

Este viernes se celebrará una de las noches más glamurosas del mundo del espectáculo en la Gala de Viña 2026, la antesala del Festival de la Canción.

En solo unos minutos, más de cien famosos chilenos de distintas áreas desfilarán en la alfombra roja con sus mejores looks. Conoce acá el horario del evento.

¿A qué hora comienza la Gala de Viña 2026?

Los invitados se harán presente en la gala a partir de las 21:00

Se estima que la jornada termine en la madrugada del sábado.

Famosos que desfilarán en la alfombra roja

Decenas de celebridades desfilarán en la gala de Viña. Entre ellas cantantes, actores y rostros de TV. Algunas de ellas son:

  • Emilia Dides
  • Inna Moll
  • Skarleth Labra
  • Cony Capelli
  • Kel Caderón
  • Vesta Lugg
  • Kidd Voodoo
  • Sinaka
  • Princesa Alba
  • Soulfia
  • Fran Maira

Famosos que no estarán presentes en la Gala de Viña 2026

Ya se conocen varios famosos que NO asistirán al evento de esta noche, como Naya Fácil, quien confesó sus razones en Primer Plano hace casi un mes.

"No pertenezco a ese mundo, yo pertenezco más al pueblo, con la gente. Tampoco me interesa gastar millones en un vestido", comentó en ese momento.

Por otro lado, Michelle Carvalho se sinceró este viernes en sus historias de Instagram sobre su ausencia en esta edición de la gala de Viña: "Me vetaron del área comercial y ese es el motivo por el cual no voy a desfilar".

Desde el mundo de los influencers, Otakin tampoco será parte. Hace más de una semana en sus redes sociales mencionó que "No me invitaron a la gala. Duele un poco".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Nueva alza de pasaje del transporte público de Santiago: Así quedarán todas las tarifas según horarios

Lo último

Lo más visto

“Qué plancha...”: Cote López se llena de críticas por particular gesto con su novio en la Gala de Viña 2026

María José "Cote" López debutó esta jonada en la gala de Viña 2026, sin embargo, su participación no estuvo exenta de críticas en redes sociales.

20/02/2026

EXCLUSIVO | Detienen a cuñado de empresario asesinado: Sería autor intelectual y suegro de Gyvens Laguerre

El hombre, quien además sería suegro del ex Reggaeton Boys que también fue capturado, es investigado por el crimen del empresario Jaime Solanes Mestre.

20/02/2026

¿Error en vivo? Pamela Díaz mostró su radical cambio de look en pleno live antes de la Gala de Viña 2026

A pesar de que en algunos momentos de la grabación tuvo su cabeza cubierta, la fiera mostró su nuevo peinado.

20/02/2026

“Siempre defendí delincuentes”: El mea culpa de Helhue Sukni tras robo a sus padres de 89 años

La abogada se refirió a los asaltantes que intimidaron a sus padres y dio a conocer más detalles de lo ocurrido en un nuevo video publicado en sus redes sociales.

20/02/2026