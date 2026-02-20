 Gala de Viña 2026: Todos los famosos que desfilarán este viernes por la alfombra roja - Chilevisión
20/02/2026 17:53

Gala de Viña 2026: Estos son todos los famosos que desfilarán este viernes por la alfombra roja

Este viernes casi un centenar de famosos desde cantantes, rostros y celebridades de televisión, caminarán por la gala de Viña 2026.

Publicado por Lisette Pérez

Este viernes se realizará la tan esperada gala del Festival de Viña 2026, donde famosos del mundo del espectáculo, la música y la televisión se lucirán con sus mejores tenidas.

La gran alfombra roja se desplegará esta tarde en el Sporting Club de la Ciudad Jardín, para dar inicio a una nueva edición de este certamen viñamarino.

Famosos que desfilarán en la gala de Viña

Estas son las celebridades que desfilarán por la alfombra roja este viernes:

Parejas

  • María José "Coté" López y Lucas Lama.
  • Marlen Olivari y Luciano Marocchino.
  • Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda.
  • Josefina Montané y Pedro Campos.
  • Emilia Dides y Sammis Reyes.
  • Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat.
  • Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt.
  • Priscila Vargas y José Luis Repenning.
  • Eugenia Lemos y Matías Kosznik.
  • Vivianne Dietz y Simón Pesutic.

Famosos de la televisión y el espectáculo

  • Skarleth Labra.
  • Roberto Cox.
  • Pamela Díaz.
  • Power Peralta.
  • Francisca Merino.
  • Luis Jiménez.
  • Kel Calderón.
  • Fran Virgilio.
  • Kika Silva.
  • Augusto Schuster.
  • Cony Capelli.
  • Inna Moll.
  • Fátima Bosch (Miss Universo 2025).
  • Martín Cárcamo.
  • María Alberó y Blu Dumay.
  • Kenita Larraín.
  • Millaray Viera.
  • María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes.
  • Pamela Leiva.
  • Gala Caldirola.
  • Daniel "Huevo" Fuenzalida.
  • Nicole Moreno.
  • Ignacia Michelson.
  • Jaime Leyton.
  • Daniela Aránguiz.
  • Jean Philippe Cretton.
  • Akemi Nakamura.
  • Furia Scaglione.
  • Luis Mateucci.
  • Paloma "Pops" Fiuza.
  • Fernando Solabarrieta.
  • Carla Ochoa.
  • Kike Morandé.
  • Marcelo Marocchino.
  • Mauricio Medina.

Actores y actrices

  • Mayte Rodríguez.
  • Alejandra Fosalba.
  • Mafe Bertero.
  • Elenco de "Detrás del Muro".
  • Cota Castelblanco.
  • Jacinta Rodríguez.
  • Magdalena Müller.
  • Francisco Puelles.
  • Daniela Ramírez.
  • Claudio Castellón.
  • Julieta Bartolomé.
  • Fernando Godoy.
  • Diego Muñoz.
  • Carolina Arregui.

Cantantes

  • Kidd Voodoo.
  • Princesa Alba.
  • Soulfia.
  • Fran Maira.
  • Sinaka.
  • Pablo Chill-E.
  • Katteyes.
  • Karla Melo.
  • Q_ARE.
  • Sigrid y Los Claveles.
  • Nico Ruiz.
  • Nicole.
  • Vesta Lugg.

Deportistas

  • Francisca Crovetto.
  • Marcelo Díaz.
