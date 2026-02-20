 Cómo obtener hasta un 50% de descuento en multas de tránsito y cuáles son los requisitos - Chilevisión
20/02/2026 19:21

Cómo obtener hasta un 50% de descuento en multas de tránsito y cuáles son los requisitos

La Ley de Tránsito establece que puedes acceder a importantes rebajas en las sanciones si es que cumples con las causales estipuladas en la legislación.

Publicado por CHV Noticias

Muchos conductores desconocen que pueden acceder a descuentos en sus multas de tránsito si es que cumplen con algunos requisitos establecidos.

Dichos requisitos están estipulados en la Ley de Tránsito, la cual regula las causales y condiciones por las cuales una persona puede optar a estas importantes rebajas.

Rebajas en TAG e infracciones comunes

En primer lugar, la normativa establece porcentajes de descuento según el tipo de falta y la rapidez del trámite:

    • 25% de descuento: Se aplica a infracciones comunes de tránsito si se pagan dentro de los primeros cinco días tras la denuncia. No rige para faltas gravísimas o aquellas que causen daños o lesiones.
    • 30% de descuento: Exclusivo para multas asociadas al TAG, siempre que el pago se concrete en los primeros cinco días hábiles.

Vale recordar que las multas en Chile se calculan según la Unidad Tributaria Mensual (UTM), por lo que los valores actualizados varían mes a mes.

Multa puede ser rebajada hasta en un 50%

El beneficio máximo al que puede acceder un conductor es del 50% del total de la multa, porcentaje que se aplica solamente cuando el pago se realiza dentro de los primeros cinco días hábiles desde la fecha de citación.

Este descuento, a su vez, es válido exclusivamente para las siguientes faltas:

    • Acceder al transporte público sin pagar la tarifa correspondiente.
    • Uso indebido de beneficios estudiantiles, por ejemplo, cuando una persona usa la TNE sin ser su titular.

Además, al ser infraccionado por encontrarse en una vía exclusiva, podrá optar a un descuento del 50% del valor de la multa, en caso que pague hasta el día anterior a la fecha de citación

¿Qué pasa con los partes por exceso de velocidad?

Depende del rango. Si excediste el límite en un rango considerado grave o menos grave, puedes acceder al 25% de descuento.

Sin embargo, si la velocidad es catalogada como gravísima (más de 20 km/h sobre el límite), la ley prohíbe cualquier rebaja.

