Cómo obtener hasta un 50% de descuento en multas de tránsito y cuáles son los requisitos - Chilevisión

La Ley de Tránsito establece que puedes acceder a importantes rebajas en las sanciones si es que cumples con las causales estipuladas en la legislación.
Muchos conductores desconocen que pueden acceder a descuentos en sus multas de tránsito si es que cumplen con algunos requisitos establecidos.
Dichos requisitos están estipulados en la Ley de Tránsito, la cual regula las causales y condiciones por las cuales una persona puede optar a estas importantes rebajas.
En primer lugar, la normativa establece porcentajes de descuento según el tipo de falta y la rapidez del trámite:
Vale recordar que las multas en Chile se calculan según la Unidad Tributaria Mensual (UTM), por lo que los valores actualizados varían mes a mes.
El beneficio máximo al que puede acceder un conductor es del 50% del total de la multa, porcentaje que se aplica solamente cuando el pago se realiza dentro de los primeros cinco días hábiles desde la fecha de citación.
Este descuento, a su vez, es válido exclusivamente para las siguientes faltas:
Además, al ser infraccionado por encontrarse en una vía exclusiva, podrá optar a un descuento del 50% del valor de la multa, en caso que pague hasta el día anterior a la fecha de citación.
Depende del rango. Si excediste el límite en un rango considerado grave o menos grave, puedes acceder al 25% de descuento.
Sin embargo, si la velocidad es catalogada como gravísima (más de 20 km/h sobre el límite), la ley prohíbe cualquier rebaja.