Festival de Comedia en Chilevisión: Revisa la parrilla completa y qué humoristas se presentan por día - Chilevisión

20/02/2026 19:19

Festival de Comedia en Chilevisión: Revisa la parrilla completa y qué humoristas se presentan por día

Durante seis días, este gran evento hará reír al público con reconocidos nombres del humor nacional a través de las pantallas de Chilevisión.

Publicado por CHV Noticias

Chilevisión dio a conocer la parrilla completa del Festival de Comedia, un evento para quienes buscan disfrutar del mejor humor nacional.

Esta apuesta que combinará figuras consolidadas junto a nuevas promesas durará seis días, comenzando el sábado 21 de febrero.

¿Qué días se emitirá el Festival de la Comedia?

El Festival de Comedia de Chilevisión se dividirá en dos partes. Comienza el sábado 21 de febrero, para continuar el domingo 22 y el lunes 23

Luego, el humor vuelve a las pantallas el viernes 27, seguido de las jornadas del sábado 28 y domingo 1 de marzo.

¿Cuáles humoristas se presentarán?

Sábado 21:

  • Desplumados (Dupla de Kurt Carrera y Claudio Moreno)
  • Pato Pimienta
  • Joche Vidal

Domingo 22: 

  • Bombo Fica
  • Rodrigo Tolzen
  • Rodrigo González

Lunes 23:

  • Dino Gordillo
  • Gaby del Río
  • Nico Pontigo

Viernes 27:

  • Atletas de la Risa
  • Sr. Kampos
  • Angelo Soul 

Sábado 28:

  • Mauricio "Mauro" Palma
  • Coronel Valverde
  • Rossy Rossy

Domingo 1: Especial del nuevo elenco del Club de la Comedia

  • Bodoque
  • Diego Urrutia
  • Claudio Michaux
  • Gonzalo "Gon" Trujillo
  • Lady Garfia
  • Lis la Cubana

¿Dónde se podrá ver el programa en vivo?

El Festival de Comedia será emitido en la señal abierta después de la edición central de CHV Noticias.

Además, se podrá ver por todas las plataformas digitales de Chilevisión, tanto señal online como por la app MiCHV.

