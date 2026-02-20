Festival de Comedia en Chilevisión: Revisa la parrilla completa y qué humoristas se presentan por día - Chilevisión

Durante seis días, este gran evento hará reír al público con reconocidos nombres del humor nacional a través de las pantallas de Chilevisión.

Chilevisión dio a conocer la parrilla completa del Festival de Comedia, un evento para quienes buscan disfrutar del mejor humor nacional.

Esta apuesta que combinará figuras consolidadas junto a nuevas promesas durará seis días, comenzando el sábado 21 de febrero.

¿Qué días se emitirá el Festival de la Comedia?

El Festival de Comedia de Chilevisión se dividirá en dos partes. Comienza el sábado 21 de febrero, para continuar el domingo 22 y el lunes 23.

Luego, el humor vuelve a las pantallas el viernes 27, seguido de las jornadas del sábado 28 y domingo 1 de marzo.

¿Cuáles humoristas se presentarán?

Sábado 21:

Desplumados (Dupla de Kurt Carrera y Claudio Moreno)

Pato Pimienta

Joche Vidal

Domingo 22:

Bombo Fica

Rodrigo Tolzen

Rodrigo González

Lunes 23:

Dino Gordillo

Gaby del Río

Nico Pontigo

Viernes 27:

Atletas de la Risa

Sr. Kampos

Angelo Soul

Sábado 28:

Mauricio "Mauro" Palma

Coronel Valverde

Rossy Rossy

Domingo 1: Especial del nuevo elenco del Club de la Comedia

Bodoque

Diego Urrutia

Claudio Michaux

Gonzalo "Gon" Trujillo

Lady Garfia

Lis la Cubana

¿Dónde se podrá ver el programa en vivo?

El Festival de Comedia será emitido en la señal abierta después de la edición central de CHV Noticias.

Además, se podrá ver por todas las plataformas digitales de Chilevisión, tanto señal online como por la app MiCHV.