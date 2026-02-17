Entradas gratis para el Festival de Comedia en Chilevisión: Así puedes conseguirlas - Chilevisión

A partir de este sábado 21 de febrero, los mejores exponentes del humor nacional estarán presentándose en las pantallas de Chilevisión. Sigue el paso a paso para obtener entradas gratuitas.
Las risas se tomarán la pantalla de Chilevisión a partir del sábado 21 de febrero con el Festival de Comedia, evento al que público podrá acceder de manera gratuita.
El festival reunirá a los mejores exponentes del humor nacional los días 21, 22, 23, 27 y 28 de febrero y 1 de marzo.
El Festival de Comedia también será transmitido por las plataformas digitales de Chilevisión.
Algunos de los humoristas confirmados son: Bombo Fica, Mauro Palma, Claudio Michaux, los Atletas de la risa, Bodoque, Lady Garfia e Lis la cubana.
Para obtener tus entradas gratis para el Festival de Comedia debes:
