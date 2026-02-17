Entradas gratis para el Festival de Comedia en Chilevisión: Así puedes conseguirlas - Chilevisión

A partir de este sábado 21 de febrero, los mejores exponentes del humor nacional estarán presentándose en las pantallas de Chilevisión. Sigue el paso a paso para obtener entradas gratuitas.

Las risas se tomarán la pantalla de Chilevisión a partir del sábado 21 de febrero con el Festival de Comedia, evento al que público podrá acceder de manera gratuita.

El festival reunirá a los mejores exponentes del humor nacional los días 21, 22, 23, 27 y 28 de febrero y 1 de marzo.

El Festival de Comedia también será transmitido por las plataformas digitales de Chilevisión.

Algunos de los humoristas confirmados son: Bombo Fica, Mauro Palma, Claudio Michaux, los Atletas de la risa, Bodoque, Lady Garfia e Lis la cubana.

Consigue aquí tu entrada gratis al Festival de Comedia

Para obtener tus entradas gratis para el Festival de Comedia debes:

Ingresar al sitio web de Chilevisión .

. Haz clic en el banner Festival de Comedia de la página oficial del canal y serás redirigido hacia un formulario.

un Completa los datos solicitados con tu n ombre y apellido, r ut, t eléfono y c orreo electrónico.

Selecciona qué día quieres asistir al festival.

Informa si eres o no mayor de edad.

Otra opción es hacer clic en la foto a continuación para ser redirigido al formulario donde podrás llenar los datos solicitados.