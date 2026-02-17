 Entradas gratis para el Festival de Comedia en Chilevisión: Así puedes conseguirlas - Chilevisión
17/02/2026 16:19

Festival de Comedia en Chilevisión: Así puedes conseguir entradas gratis para los shows

A partir de este sábado 21 de febrero, los mejores exponentes del humor nacional estarán presentándose en las pantallas de Chilevisión. Sigue el paso a paso para obtener entradas gratuitas.

Publicado por CHV Noticias

Las risas se tomarán la pantalla de Chilevisión a partir del sábado 21 de febrero con el Festival de Comedia, evento al que público podrá acceder de manera gratuita

El festival reunirá a los mejores exponentes del humor nacional los días 21, 22, 23, 27 y 28 de febrero y 1 de marzo.

El Festival de Comedia también será transmitido por las plataformas digitales de Chilevisión.

Algunos de los humoristas confirmados son: Bombo Fica, Mauro Palma, Claudio Michaux, los Atletas de la risa, Bodoque, Lady Garfia e Lis la cubana.

Consigue aquí tu entrada gratis al Festival de Comedia

Para obtener tus entradas gratis para el Festival de Comedia debes:

  • Ingresar al sitio web de Chilevisión
  • Haz clic en el banner Festival de Comedia de la página oficial del canal y serás redirigido hacia un formulario.
  • Completa los datos solicitados con tu nombre y apellido, rut, teléfono y correo electrónico.
  • Selecciona qué día quieres asistir al festival.
  • Informa si eres o no mayor de edad.

Otra opción es hacer clic en la foto a continuación para ser redirigido al formulario donde podrás llenar los datos solicitados.

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa si tu hijo cumple los requisitos para recibir el kit

