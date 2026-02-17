 Muere Kako Zará, conocido cantante y actor de doblaje que participó en “Las mil y una noches” - Chilevisión
17/02/2026 16:33

Muere Kako Zará, conocido cantante y actor de doblaje que participó en “Las mil y una noches”

La Orquesta Huambaly, agrupación de la que era parte, compartió la noticia de su fallecimiento. El actor participó en producciones como Ezel, ¿Qué culpa tiene Fatmagul? y Baby Shark.

Publicado por CHV Noticias

En las últimas horas se dio a conocer la muerte de Karoly Díaz Zará, mejor conocido como Kako Zará, cantante, locutor y actor de doblaje

La Orquesta Huambaly, el grupo del cual era parte, dio a conocer la noticia con una sentida despedida en sus redes sociales. 

Como Orquesta Huambaly, nos embarga un profundo dolor, aunque nos reconforta saber que nuestro querido Kako descansa en paz, abrazado por el amor de sus seres queridos”, escribieron en una publicación en el Instagram oficial de la banda. 

También aprovecharon de agradecer “de corazón a cada persona que se sumó con sus plegarias y pensamientos; estamos seguros de que Kako sintió ese apoyo”.

“A su familia, enviamos nuestras más sinceras condolencias y un abrazo fraterno en este momento de tristeza. Kako siempre estará en nuestros corazones y en la historia de la Orquesta Huambaly”, agregaron. 

Conocido actor de doblaje

Kako Zará también tuvo una destacada carrera como doblajista y prestó su voz en numerosas películas, animaciones, teleseries, documentales internacionales.

Dentro de sus trabajos más destacados aparece el doblaje para teleseries turcas que se hicieron popular en Chile.

En Las mil y una noches puso la voz de Burhan Evliyaoğlu y también participó en producciones como Ezel, Selim y ¿Qué culpa tiene Fatmagul?.

También tuvo presencia en producciones animadas como Baby Shark y Hazbin Hotel.

