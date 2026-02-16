Investigan apuñalamiento en San Ramón: Hombre habría sido asesinado por expareja de su actual conviviente - Chilevisión

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, por instrucción del Ministerio Público, indaga un asesinato ocurrido en horas de esta tarde en la comuna de San Ramón.

Se trata de un hombre adulto que fue apuñalado en más de 10 oportunidades al interior de una casa ubicada en calle Mirador. Según información preliminar, el autor sería la expareja de la conviviente del fallecido.

De acuerdo con Carabineros, la testigo presencial, actual pareja de la víctima fatal, manifestó que el agresor llegó a eso de las 15:45 horas a las afueras del inmueble. Allí comenzó a gritar para luego hacer ingreso.

La mujer indicó que amenazó al hombre para luego atacarlo con dos armas blancas. Posterior a ello se fue "caminando de forma bastante tranquila en dirección al sur".

Hasta el cierre de esta nota, el sospechoso se encuentra prófugo y siendo intensamente buscado por las policías. Según la institución, no contaba con denuncias a su haber por violencia intrafamiliar.

En cuanto al hombre asesinado, de 43 años, fue rápidamente asistido por personal de atención primaria. Sin embargo, falleció en dependencias del Hospital Padre Hurtado debido a la gravedad de sus heridas.