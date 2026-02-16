 “Te tengo una sorpresa”: Karla Melo recibió “propuesta” de su pareja sobre el escenario en pleno 14F - Chilevisión
16/02/2026 18:39

VIDEO | “Tengo una sorpresa”: Karla Melo recibió “propuesta” de su pareja sobre el escenario

El pasado 14 de febrero, la actriz protagonizó un divertido momento con su pololo, Manuel Caro (Dunga), durante un concierto de La Combo Tortuga.

Publicado por CHV Noticias

Karla Melo protagonizó un curioso momento junto a su pareja Manuel Caro, más conocido como Dunga, durante un show de La Combo Tortuga.

Todo ocurrió la noche del pasado 14 de febrero, cuando el cantante se presentó junto a su banda en Colbún, en la región del Maule.

En medio de la presentación, Melo se subió al escenario para interrumpir a su pololo. "Hoy es un día especial, porque es 14 de febrero... ¿cómo que macabeo? Yo no soy macabeo", señaló el artista.

Karla Melo y la fallida "propuesta" de Dunga

Ante esto, la actriz tomó un micrófono y le respondió frente a todo el público. "¿Cómo que no eri' macabeo?", señaló, generando los gritos de los asistentes.

"Siempre me dejas sola para el 14 de febrero, tienes show. Así que vengo a exigir mi regalo aquí", lanzó Karla.

"Tengo tengo una sorpresa", reaccionó de inmediato Dunga, para luego arrodillarse como si fuese a pedir matrimonio.

Sin embargo, todo formaba parte del espectáculo. Antes que el vocalista hiciera su petición, Melo lo interrumpió para gritar "¡La Combo Tortuga y la conch...!", una frase típica que dice el grupo cuando interpretan su clásico Soy feo pero rico.

La actriz publicó este momento en su cuenta de Instagram, causando varias reacciones entre sus seguidores.

"La mejor pareja", "hizo retirada estratégica", "mejor respuesta", "juegan con mis sentimientos" y "tuve un mini pre infarto por culpa de ustedes", fueron parte de los comentarios.

Revisa el momento:

