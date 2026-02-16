Alerta por plaga de conejos en Las Condes: Cuáles son los riesgos y qué dice el SAG - Chilevisión

Un sitio eriazo repleto de conejos en Las Condes develó el impacto que la reproducción de animales no autóctonos traen al ecosistema.

Una llamativa postal sorprendió a los vecinos de Las Condes durante los últimos días: Un sitio eriazo enrejado se encuentra repleto de conejos.

Si bien en años anteriores esto ya había sucedido, este 2026 aumentaron por la rápida reproducción de estos animales: Cuatro a sies veces al año de hasta diez crías.

Aunque para muchos habitantes de la comuna esto se convirtió en una atracción, incluso los visitan y les dan de comer, existen riesgos al aceptar que se queden en dicho lugar que no es su hábitat.

De acuerdo a la Ley de Caza y a las normas del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), estos conejos son una especie invasora y están considerados como una de las especies más dañinas por causar desequilibrio en el ecosistema.

¿Cuáles son los riesgos?

Estos conejos son considerados una plaga porque no son animales autóctonos, sino introducidos en el país.

Esto se potencia gracias a la facilidad con la que se reproducen y se adaptan a diferentes tipos de terrenos, además de lo que consumen en el ambiente.

El Ministerio del Medio Ambiente informó la lista de especies dañinas presentes en Chile, las cuales fueron seleccionadas de acuerdo a la severidad de su impacto sobre la diversidad biológica.

A partir de las consecuencias que han generado otros tipos de conejos, algunos de los riesgos que existen con la plaga que habita el sitio eriazo en Las Condes son:

Un profundo cambio en la distribución espacial de hierbas nativas, lo que es muy probable que favorezca o facilite el éxito de malezas

lo que es muy probable que favorezca o facilite el éxito de malezas Una grave alteración a la sucesión del matorral nativo

Daños sobre cultivos, frutales y plantaciones forestales

Erosión del suelo por el exceso de talaje de la cubierta herbácea y por la construcción de madrigueras

¿Cómo se controla este problema?

Para controlar las poblaciones de consejos silvestres en zonas urbanas, el SAG autoriza, de acuerdo a su normativa, a personas naturales o empresas a cazar o capturarlos.

Sin embargo, deben haber antecedentes que avalen experiencia técnica y métodos autorizados.

Lo anterior, se encuentra regularizado por el Artículo N° 6 del Reglamento de la Ley de Caza.