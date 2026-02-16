 “Se alcanzó a ingerir”: Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel realizaron grave denuncia en redes sociales - Chilevisión
Minuto a minuto
Reportan fallecimiento de gendarme al interior de la Posta Central Hermanas de Mara Sedini revelan sus diferencias con la futura vocera: “Somos feministas” VIDEO | Rompen vidrios de autos: Así opera la banda que roba a turistas en Valparaíso Masivo engaño: 500 mujeres acusan estafa de clínica estética que ahora sigue funcionando bajo otro nombre Con retroexcavadoras demuelen viviendas de campamento Santa Marta: Masivo desalojo en Maipú
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/02/2026 09:15

“Se alcanzó a ingerir”: Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel realizaron grave denuncia en redes sociales

La pareja había comprado un vaso de café que en su interior traía múltiples trozos de un material aparentemente rígido, con bordes irregulares y transparente, semejante al vidrio.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel encendieron las alarmas en redes sociales tras realizar un reclamo sobre un vaso de café que compraron.

El producto fue adquirido en una de las grandes cadenas; sin embargo, en su interior traía decenas de restos de un extraño material que se asemeja al vidrio.

¿Qué pasó con Raimundo y Faloon?

A través de su cuenta de Instagram, Raimundo escribió: "No soy de hacer esto, pero fue grave y extraño de su parte. Se alcanzó a ingerir".

En el video, Faloon deja correr el agua de la llave, mientras que Cerda bota el contenido en el lavaplatos y, con el pasar de los segundos, se ven pequeños trozos transparentes y aparentemente rígidos por toda la superficie.

Raimundo mostró los restos frente a la cámara, los cuales varían en tamaño y tienen irregularidades en su forma. Hasta el momento, no han informado de problemas de salud tras ingerir el producto.

Finalmente, Faloon reposteó la publicación: "Muy peligroso", concluyó.

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Comienza pago del ex Bono Marzo: Quiénes recibirán los $66.834 este lunes

Lo último

Lo más visto

“Se alcanzó a ingerir”: Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel realizaron grave denuncia en redes sociales

La pareja había comprado un vaso de café que en su interior traía múltiples trozos de un material aparentemente rígido, con bordes irregulares y transparente, semejante al vidrio.

16/02/2026

Cambio de hora 2026: Este día comienza el horario de invierno en gran parte del territorio nacional

En esta ocasión los relojes deberán retrasarse una hora, dando la bienvenida a atadeceres más tempranos,

15/02/2026

Sismo despertó a los habitantes de la región de Coquimbo: Revisa su magnitud y dónde fue el epicentro

Senapred no ha informado respecto de daños a personas, infraestructura o servicios básicos a raíz del sismo en la región de Coquimbo.

16/02/2026

Una víctima es menor de edad: Doble homicidio frustrado en toma “Dignidad” en La Florida

Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI realizan diligencias en toma “Dignidad” en la comuna de La Florida por un doble homicidio frustrado.

16/02/2026