“Se alcanzó a ingerir”: Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel realizaron grave denuncia en redes sociales - Chilevisión

La pareja había comprado un vaso de café que en su interior traía múltiples trozos de un material aparentemente rígido, con bordes irregulares y transparente, semejante al vidrio.

Este domingo, Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel encendieron las alarmas en redes sociales tras realizar un reclamo sobre un vaso de café que compraron.

El producto fue adquirido en una de las grandes cadenas; sin embargo, en su interior traía decenas de restos de un extraño material que se asemeja al vidrio.

¿Qué pasó con Raimundo y Faloon?

A través de su cuenta de Instagram, Raimundo escribió: "No soy de hacer esto, pero fue grave y extraño de su parte. Se alcanzó a ingerir".

En el video, Faloon deja correr el agua de la llave, mientras que Cerda bota el contenido en el lavaplatos y, con el pasar de los segundos, se ven pequeños trozos transparentes y aparentemente rígidos por toda la superficie.

Raimundo mostró los restos frente a la cámara, los cuales varían en tamaño y tienen irregularidades en su forma. Hasta el momento, no han informado de problemas de salud tras ingerir el producto.

Finalmente, Faloon reposteó la publicación: "Muy peligroso", concluyó.

Revisa las publicaciones de Instagram: