“Están viviendo en casas separadas”: Cecilia Gutiérrez expuso nuevos detalles del quiebre entre Nicole y Sergio Lagos - Chilevisión

16/02/2026 08:47

“Están viviendo en casas separadas”: Cecilia Gutiérrez expuso nuevos detalles del quiebre entre Nicole y Sergio Lagos

La periodista aseguró que cuando se enteró del quiebre, la fuente le aseguró que había sido producto de una infidelidad, pero Sergio Lagos lo negó.

Este domingo, Cecilia Gutiérrez entregó detalles inéditos en el último capítulo de Primer Plano respecto del quiebre amoroso entre Nicole y Sergio Lagos.

En ese contexto, la periodista aseguró haber hablado con una fuente cercana a la pareja, quien le dio una versión distinta a la que le entregó Sergio Lagos.

¿Qué pasó entre Nicole y Sergio Lagos?

Al respecto, Gutiérrez reveló: "Ellos se separaron antes de fin de año de 2025. Están viviendo en casas separadas; fue antes de fin de año, por lo menos unos tres meses antes".

En esa misma línea, agregó: "Cuando yo me enteré, que fue hace poco, a mí la persona que me contó, de muy buena fuente, me dice que ellos se separaron producto de una infidelidad, cosa que Sergio Lagos obviamente niega".

"Me dice que fue por un desgaste natural de la relación, que obviamente las relaciones, y tan largas, tienen momentos complicados, que ellos decidieron separarse en buena onda", comentó la periodista.

Sergio Lagos se habría ido de la casa que compartía con Nicole a su emblemático "departamento de soltero" ubicado en el barrio Lastarria; sin embargo, comparte frecuentemente con Nicole.

"Han pasado fiestas juntos, van al cine, van a conciertos, siguen teniendo una vida familiar", indicó Gutiérrez.

Finalmente, Sergio y Nicole estaban al tanto de que se filtraría el quiebre amoroso en los medios de comunicación, por lo que hablaron antes de que se hiciera público.

Revive el momento:

