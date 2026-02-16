“Muy enamorado y feliz”: Mario Velasco confirmó su relación con Javiera Guzmán y reveló detalles - Chilevisión

La pareja lleva ocho meses de relación y se conocieron tras una comida con amigos en común. Actualmente, él espera a que llegue marzo, para que su hija Julieta conozca a Javiera.

Este domingo, Mario Velsco confirmó su relación con la productora de eventos Javiera Guzmán, tras una romántica publicación en Instagram por el Día de los Enamorados.

El comunicador había publicado dos fotografías donde aparecen juntos con la canción "Tan Enamorados" de Ricardo Montaner y escribió: "Nuestra primera foto juntos. Gracias por tanto".

Los detalles de la nueva relación de Mario Velasco

La situación generó revuelo en redes sociales durante el fin de semana, puesto que la última relación que se le conoció a Mario Velasco fue con Estefanía Marquis, la cual terminó en 2024.

"Estoy muy feliz", confirmó el animador en conversación con LUN y reveló: "La conocí en un restaurante, comiendo con un grupo de amigos en común, en mayo de 2025 y pololeamos desde junio. Mañana nos vamos unos días a Viña del Mar a pasear y disfrutar. Cumple 32 mañana, así que a pasear".

Según detalló Velasco, Javiera es productora de eventos y trabaja en DG Medios. Actualmente, acaba de terminar la gira de Chayanne en Chile.

Respecto de los beneficios de mantener su relación bajo perfil durante ocho meses, Mario se sinceró: "Muy lindo hemos disfrutado, hemos viajado unos días a Río de Janeiro, al Valle del Elqui, a Bahía Inglesa. Nos gusta pasear juntos; ha sido lindo y bien intenso".

"Ella no trabaja en los medios y tratamos de mantener bajo perfil, pero ayer 14 de febrero subí una fotito juntos; de hecho, es la primera que nos sacamos. Me pareció lindo subirla con una canción muy romántica de Montaner, jajajajá, bien romántico", indicó Velasco.

Prontamente, Julieta, la hija menor del animador, llegará a Chile de vacaciones y será el momento en que conocerá formalmente a Javiera: "No la conoce porque viene a Chile ahora en marzo, así que ahí será formalmente, pero obvio que sabe, ¡qué nervios igual! Jajajá, pero me tinca que se van a llevar bien; mi hijo mayor sí la conoce y se llevan super bien", detalló.

Finalmente, Mario confesó que se encuentra: "Tranquilo, muy enamorado y feliz, disfrutándola todos los días. Ella me cuida mucho y eso se siente bacán; como que me siento muy agradecido y afortunado de tenerla, de que la vida nos cruzara".