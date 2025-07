La conmovedora sorpresa que Mario Velasco y Carolina Mestrovic organizaron para su hija - Chilevisión

Tras varios meses sin verse, Mario Velasco vivió un emotivo reencuentro con su hija Julieta en Miami, gracias a una sorpresa que organizó junto a su ex pareja, Carolina Mestrovic.

La visita coincidió con el cumpleaños número 14 de Julieta, por lo que el reencuentro se transformó en una celebración por partida doble.

Mario Velasco llegó de sorpresa a visitar a su hija en Miami

En conversación con Las Últimas Noticias, el animador contó que "no veía a Julieta desde marzo, cuando la vine a ver con mi papá y con mi hijo. La echo mucho de menos, se me hace largo cuando pasan estos meses así".

En esa línea, el comunicador aseguró que llegar a Estados Unidos fue casi fortuito: "Estaba trabajando en Dubai, terminé antes y se me apareció ahí como mágicamente un aviso de una conexión aérea que decía Dubai-Miami, Miami-Santiago con unos días de escala acá".

"Fue bacán el reencuentro porque ahí me ayudó Caro. Le dije que se me había abierto este espacio de poder pasar a ver a nuestra hija de sorpresa, que no le contara nada", continuó.

"Llegué a tocarle la puerta a su casa y me abrió Julieta. Como que quedó para adentro. Ahí nos dimos un abracito lindo y unos besitos. Y no nos hemos separado en todos estos días, pues hemos estado bien juntitos", finalizó.