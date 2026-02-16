Sismo despertó a los habitantes de la región de Coquimbo: Revisa su magnitud y dónde fue el epicentro - Chilevisión

Senapred no ha informado respecto de daños a personas, infraestructura o servicios básicos a raíz del sismo en la región de Coquimbo.

Durante la mañana de este lunes, se registró un sismo que despertó a los habitantes de la ciudad de Punitaqui, ubicada en la región de Coquimbo.

Según indicó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor ocurrió a las 06:19 horas y tuvo una intensidad de 4.7.

Los detalles del sismo en Punitaqui

Además, el movimiento telúrico se registró 13,18 kilómetros al oeste de la ciudad de Punitaqui con una profundidad de 44,85 kilómetros.

Según indicó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred), se está evaluando si existen daños a personas, infraestructura o servicios básicos.

Finalmente, la entidad detalló con qué intensidad se percibió el temblor según la escala de Mercalli:

Ovalle: IV.

Monte Patria: IV.

Punitaqui: III.

Canela: III.

Illapel: III.

Salamanca: III.

Combarbalá: III.

Río Hurtado: III.

Andacollo: II.

Vicuña: II.

