Sismo despertó a los habitantes de la región de Coquimbo: Revisa su magnitud y dónde fue el epicentro - Chilevisión

 Sismo despertó a los habitantes de la región de Coquimbo: Revisa su magnitud y dónde fue el epicentro
16/02/2026 07:09

Sismo despertó a los habitantes de la región de Coquimbo: Revisa su magnitud y dónde fue el epicentro

Senapred no ha informado respecto de daños a personas, infraestructura o servicios básicos a raíz del sismo en la región de Coquimbo.

Publicado por CHV Noticias

Durante la mañana de este lunes, se registró un sismo que despertó a los habitantes de la ciudad de Punitaqui, ubicada en la región de Coquimbo.

Según indicó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor ocurrió a las 06:19 horas y tuvo una intensidad de 4.7.

Los detalles del sismo en Punitaqui

Además, el movimiento telúrico se registró 13,18 kilómetros al oeste de la ciudad de Punitaqui con una profundidad de 44,85 kilómetros.

Según indicó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred), se está evaluando si existen daños a personas, infraestructura o servicios básicos.

Finalmente, la entidad detalló con qué intensidad se percibió el temblor según la escala de Mercalli:

  • Ovalle: IV.
  • Monte Patria: IV.
  • Punitaqui: III.
  • Canela: III.
  • Illapel: III.
  • Salamanca: III.
  • Combarbalá: III.
  • Río Hurtado: III.
  • Andacollo: II.
  • Vicuña: II.

Revisa las publicaciones de X:

