Dos corazones sanando: Yamila Reyna sorprende con primera publicación en redes tras quiebre con Américo - Chilevisión

Durante la jornada de este domingo, la Yamila Reyna utilizó su cuenta de Instagram y publicó la primera fotografía tras el quiebre de su relación con Américo.

Un posteo que rápidamente sumó más de dos mil comentarios con muestras de apoyo y cariño en una semana que ha estado marcada por rumores y declaraciones indirectas entre la argentina y el cantante ariqueño.

Cabe recordar que los rumores del quiebre se conocieron la noche del pasado martes, luego de que la periodista de espectáculos Cecilia Gutierrez revelara un fuerte y violento conflicto entre ellos que habría puesto fin al vínculo que mantenían.

La comediante continúa interactuando con sus seguidores y utilizando sus redes sociales como un medio de desahogo en medio de la situación personal por la que estaría atravesando.

Esta vez sorprendió con una fotografía en la que se le ve solitaria y mirando de frente a la cámara, un post que acompañó con el emoji de dos corazones sanando.

La foto ya acumula más de 22 mil me gusta y diversas figuras del espectáculo como Eugenia Lemos, Daniel Fuenzalida y Pamela Leiva se sumaron a los apoyos en los comentarios.

A continuación puedes ver la última publicación de Yamila Reyna en su cuenta de Instagram.