Activó mensajería SAE: Senapred solicita evacuar sectores de Vichuquén por incendio forestal - Chilevisión

A través de su cuenta oficial de X, el organismo detalló los sectores que deben evacuar y utilizó la mensajería de emergencia para reforzar el llamado a los habitantes.
Durante la tarde de este domingo, un incendio forestal está afectando una quebrada en el sector de Culenmapu en la comuna de Vichuquén, Región del Maule.
A raíz de la emergencia, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una solicitud de evacuación para los habitantes de los sectores: Culenmapu y Borde del Lago y La Quesería.
Para reforzar el llamado a evacuación, se activó la mensajería SAE.
¡ATENCIÓN! #SENAPRED por incendio forestal, solicita evacuar sectores Culenmapu y Borde del Lago, en la comuna de Vichuquén, Región del Maule. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.— SENAPRED (@Senapred) February 15, 2026
RECUERDA actuar con calma… pic.twitter.com/1EqnrQJQy4
¡ATENCIÓN! #SENAPRED por incendio forestal, solicita evacuar sector La Quesería, en la comuna de Vichuquén, Región del Maule. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.— SENAPRED (@Senapred) February 15, 2026
RECUERDA actuar con calma y acatar las… pic.twitter.com/XD8BtsRAwa