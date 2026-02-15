 Activó mensajería SAE: Senapred solicita evacuar sectores de Vichuquén por incendio forestal - Chilevisión
15/02/2026 20:39

Activó mensajería SAE: Senapred solicita evacuar sectores de Vichuquén por incendio forestal

A través de su cuenta oficial de X, el organismo detalló los sectores que deben evacuar y utilizó la mensajería de emergencia para reforzar el llamado a los habitantes.

Durante la tarde de este domingo, un incendio forestal está afectando una quebrada en el sector de Culenmapu en la comuna de Vichuquén, Región del Maule. 

A raíz de la emergencia, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una solicitud de evacuación para los habitantes de los sectores: Culenmapu y Borde del Lago y La Quesería. 

Para reforzar el llamado a evacuación, se activó la mensajería SAE

