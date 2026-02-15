 Evacúan a residentes: 10 compañías de bomberos combaten grave incendio que afecta a edificio en Estación Central - Chilevisión
15/02/2026 13:55

Evacúan a residentes: 10 compañías de bomberos combaten grave incendio que afecta a edificio en Estación Central

La tarde de este domingo se reportó un incendio al interior de un departamento en la intersección de Nicasio Retamales con Obispo Javier Vásquez en la comuna de Estación Central. De forma preliminar, las llamas comenzaron en el piso 15 del edificio, sin embargo, se puede apreciar que los departamentos aledaños también resultaron afectados por el siniestro. Si bien todavía se desconoce posibles víctimas, los residentes de todo el edificio fueron evacuados. Hasta el momento personal de al menos diez compañías de Bomberos se encuentran apagando el incendio cercano al terminal de buses. Cabe destacar que el perimétro donde ocurrió el siniestro se encuentra cerrado.

