Reportan nuevo sismo en la región de Coquimbo: Revisa la magnitud y zona afectada - Chilevisión

Un nuevo sismo de 4,2 se registró durante la mañana de este domingo 15 de febrero en la zona centro norte del país, específicamente en la región de Coquimbo.

Según informó el Centro Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 10:45 horas y se localizó a 19 kilómetros al noroeste de Canela Baja.

Además, el organismo detalló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 35 kilómetros.