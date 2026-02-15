 Sismo se registra en la zona norte de Chile: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro - Chilevisión
15/02/2026 08:00

Sismo se registra en la zona norte de Chile: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro

Según información preliminar del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico se localizó a 46 kilómetros al suroeste de Mina Collahuasi.

Publicado por Josefina Vera

Un sismo de magnitud 4.4 se registró hace unos minutos al norte de Chile, concretamente en la región de Tarapacá

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile informó que el temblor ocurrió a las 07:18 horas y se ubicó a 46 kilómetros al suroeste de Mina Collahuasi.

Además, el organismo detalló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 120 kilómetros.

