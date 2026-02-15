Sismo se registra en la zona norte de Chile: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro - Chilevisión

Según información preliminar del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico se localizó a 46 kilómetros al suroeste de Mina Collahuasi.

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile informó que el temblor ocurrió a las 07:18 horas y se ubicó a 46 kilómetros al suroeste de Mina Collahuasi.

Además, el organismo detalló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 120 kilómetros.