Formalizan a tres sujetos por secuestrar a hombre en La Granja: Un involucrado es menor de edad - Chilevisión

Los captores de la víctima lo acusaron de robarles por lo que decidieron secuestrarlo "a modo de venganza".

Este sábado la Fiscalía Metropolitana Sur anunció la prisión preventiva para dos imputados por el secuestro de un hombre en la comuna de La Granja, el pasado 11 de agosto del 2025.

Tras meses de investigación, se logró la detención de dos hombres, uno menor de edad, y una mujer, todos de nacionalidad chilena, por secuestrar y torturar a un hombre que supuestamente les había robado.

Formalización de detenidos por secuestro en La Granja

El subprefecto Claudio Caro, jefe de la BIPE-Antisecuestros Metropolitana, indicó que los acusados son parte de un clan familiar, al cual la víctima habría robado. "Lo secuestraron a modo de venganza", indicó el PDI.

Sin embargo, el hombre que fue secuestrado "no reconoció la participación en el delito que se le acusó por parte de sus captores en ningún momento".

Respecto a la formalización de los imputados, el fiscal Rodrigo Chinchón, de la Fiscalía Sur, detalló que los dos adultos quedaron en prisión preventiva por el delito de secuestro, mientras que el adolescente implicado deberá esperar a la decisión de la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Así fue el secuestro de un hombre en La Granja

De acuerdo con el subprefecto Caro, el pasado 11 de agosto del 2025, un chileno de 31 años fue secuestrado y mantenido en cautiverio por alrededor de una hora en la casa de uno de sus captores.

En este lapsus de tiempo, la víctima "fue torturada, fue golpeada con objetos contundentes y lo acusaron de un delito de robo".

Tras este violento episodio, el hombre fue liberado en una zanja ubicada en un servicentro de La Pintana, desde donde salió la víctima y pidió ayuda, para termnar hospitalizado por sus heridas graves.