 “Gracias por sanarme“: Álvaro Ballero celebró el Día del Amor con romántico mensaje a su nueva pareja - Chilevisión
Minuto a minuto
El motor se desprendió del auto: Conductor ebrio protagoniza violento accidente en centro de Santiago Sismo se registra en la zona norte de Chile: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro Formalizan a tres sujetos por secuestrar a hombre en La Granja: Un involucrado es menor de edad Semáforos tapados por árboles: el problema que afecta y denuncian conductores en Santiago Uso de drones y vigilancia térmica: la inédita estratégica de rescate a bañistas en playas de Chile
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/02/2026 07:13

“Gracias por sanarme“: Álvaro Ballero celebró el Día del Amor con romántico mensaje a su nueva pareja

El ex chico reality enterneció las redes con la dedicatoria de amor a María José y no pasó desapercibido el particular regalo que le entregó.

Publicado por Josefina Vera

Álvaro Ballero se mantuvo tan romántico como siempre y este 14 de febrero, en el Día del Amor y la Amistad, dedicó un emotivo mensaje a su nueva novia, María José Reyes.

A través de redes sociales, el ex chico reality compartió una serie de postales además de una dedicatoria por el cariño que le ha entregado y lo que sería, aparentemente, el regalo que le dió.

La romántica dedicatoria de Ballero a su novia

"Gracias por cada minuto a tu lado, por sanarme con tu cariño desmedido y hacerme sonreír siempre", partió diciendo Ballero.

Con fotos abrazados en distintos panoramas, Álvaro también posteó algunas caricaturas de los enamorados.

"Llegaste con tu encantadora sonrisa, mirada cómplice, belleza incalculable, conversaciones sin fin y cariño de otro planeta. Feliz día, María José", cerró.

Ante esto, más de 500 personas llegaron a felicitar a la nueva pareja y la segunda oportunidad que tiene el ex chico reality en el amor.

"Todo llega cuando se debe", "Qué rico verte feliz, te lo mereces" y "Álvaro te mereces una segunda oportunidad, uno hace planes pero la vida nos tiene otros planes", fuero algunos de los comentarios de sus seguidores.

Respecto al regalo que le habría dado Ballero a su enamorada, habría sido un brazalete de plata con un corazón en medio, el cual también mostró en sus historias de Instagram.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Cómo funcionará la Ley de Plásticos en 2026? Hoy entró en vigencia una nueva etapa

Lo último

Lo más visto

Bono Marzo 2026: Revisa fechas de pago y cómo recibir los $66.834 del Aporte Familiar Permanente

Este beneficio estatal entrega un monto por carga familiar o por familia, según corresponda, y no requiere postulación. ¿Quiénes son los beneficiarios y cuándo se pagará? Conoce todos los detalles acá.

13/02/2026

“¡Vamos con todo, Valentino!”: Joaquín Méndez anunció el nacimiento de su hijo con tierna fotos

El influencer se convirtió en padre por primera vez y compartió detalles de su especial momento con sus seguidores de redes sociales, presentando al pequeño Valentino.

13/02/2026

¿Cómo funcionará la Ley de Plásticos en 2026? Hoy entró en vigencia una nueva etapa

Este viernes se cumplió un nuevo hito de la Ley de Plásticos de un Solo Uso. La legislación que fue promulgada en 2021 tiene establecido un calendario escalonado de entrada en vigencia. ¿Qué cambia? Acá te contamos.

13/02/2026

Amplio prontuario: Quién es el presunto autor del asesinato del profesor jubilado en El Bosque

Carabineros detuvo este jueves al posible autor del homicidio de un profesor de 75 años en El Bosque. Quedó en prisión preventiva por peligro de la seguridad de la sociedad

13/02/2026