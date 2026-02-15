“Gracias por sanarme“: Álvaro Ballero celebró el Día del Amor con romántico mensaje a su nueva pareja - Chilevisión

El ex chico reality enterneció las redes con la dedicatoria de amor a María José y no pasó desapercibido el particular regalo que le entregó.

Álvaro Ballero se mantuvo tan romántico como siempre y este 14 de febrero, en el Día del Amor y la Amistad, dedicó un emotivo mensaje a su nueva novia, María José Reyes.

A través de redes sociales, el ex chico reality compartió una serie de postales además de una dedicatoria por el cariño que le ha entregado y lo que sería, aparentemente, el regalo que le dió.

La romántica dedicatoria de Ballero a su novia

"Gracias por cada minuto a tu lado, por sanarme con tu cariño desmedido y hacerme sonreír siempre", partió diciendo Ballero.

Con fotos abrazados en distintos panoramas, Álvaro también posteó algunas caricaturas de los enamorados.



"Llegaste con tu encantadora sonrisa, mirada cómplice, belleza incalculable, conversaciones sin fin y cariño de otro planeta. Feliz día, María José", cerró.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Ante esto, más de 500 personas llegaron a felicitar a la nueva pareja y la segunda oportunidad que tiene el ex chico reality en el amor.

"Todo llega cuando se debe", "Qué rico verte feliz, te lo mereces" y "Álvaro te mereces una segunda oportunidad, uno hace planes pero la vida nos tiene otros planes", fuero algunos de los comentarios de sus seguidores.

Respecto al regalo que le habría dado Ballero a su enamorada, habría sido un brazalete de plata con un corazón en medio, el cual también mostró en sus historias de Instagram.