FOTOS | Álvaro Ballero presume su nuevo romance con destapada sesión en redes sociales - Chilevisión

El exchico reality comenzó hizo oficial su nuevo romance hace algunas semanas, al publicar fotos con una joven que trabaja en un exclusivo gimnasio de Santiago.

Álvaro Ballero sorprendió con una nueva foto en sus redes sociales, en la que apareció posando con su nueva pareja.

El ex chico reality hizo público su nuevo romance hace algunas semanas, luego de una mediática separación de Ludmila Ksenofontova, tras 17 años de matrimonio.

A través de sus historias de Instagram, el ganador de Protagonistas de la Fama compartió una imagen donde aparece con su pareja abrazados y sonrientes.

En el registro tanto él como ella mostraron su trabajado físico posando en traje de baño y bikini, respectivamente.

Cabe recordar que tras su separación, él mismo contó que decidió hacer cambios importantes en su estilo de vida y retomó el ejercicio de manera constante e incluso en septiembre pasado mostró los resultados.

¿Quién es la nueva pareja de Álvaro Ballero?

La nueva pareja de Álvaro Ballero es una joven de la que se conoce muy poco de manera pública. Hasta ahora se sabe que se llama María José.

La mujer se desempeña se desempeña como recepcionista de un exclusivo gimnasio de Santiago y se sabe que el romance habría empezado hace pocas semanas.