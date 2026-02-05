“Eso se llama madurez”: Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova reaparecieron juntos en redes sociales - Chilevisión

Tras polémicos días, la disuelta pareja sorprendió a sus seguidores tras compartir un especial reencuentro que también involucró a sus hijos.

Álvaro Ballero sorprendió a sus seguidores tras publicar un video junto a Ludmila Ksenofontova, tras meses de su mediático quiebre matrimonial.

El registro llega después de polémicos días para el exmatrimonio, luego de que Ballero presentara a su nueva pareja en redes sociales y revelara que Ludmila también estaría en un romance.

Esto último generó la molestia de su ex, generándose una serie de declaraciones cruzadas.

Sin embargo, pese a esta tensa situación, todavía mantienen una buena relación como padres y así lo dejaron en claro en una reciente publicación.

El reencuentro de Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova en redes

Lejos de ser una reconciliación amorosa, Álvaro y Ludmila se reencontraron para grabar una especie de canje con una conocida tienda de artículos escolares.

En las imágenes se observa a Ballero compartiendo con la artista circense y sus cuatro hijos.

"Dejar la lista de útiles escolares es, sin duda, uno de los panoramas más complejos en vacaciones, pero nosotros no nos complicamos", comentó el exrostro televisivo en el video.

Evidentemente, las reacciones no se hicieron esperar y varios usuarios valoraron que aún se mantenga este vínculo por el bien de sus hijos.

"Mis respetos por estar ahí para tus hijos", "familia siempre será familia", "papás felices, hijos felices", "eso se llama madurez" y "amé verlos juntos", fueron parte de los comentarios.