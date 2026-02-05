 “Eso se llama madurez”: Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova reaparecieron juntos en redes sociales - Chilevisión
Minuto a minuto
En pleno verano: Autoridades prohíben el baño de mar en playas de Concón y Algarrobo por fragata portuguesa ¿Qué es un shock anafiláctico? El problema médico que tiene internada a la exprimera dama Marta Larraechea Pdte. Boric cancela gira en el extremo sur y adelanta regreso 24 horas antes de lo previsto Camila Vallejo defiende candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: “Nos debiese llenar de orgullo” Contraloría detectó esperas de hasta 17 horas en Hospital San José: Dirección advierte “sobrecarga”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/02/2026 11:24

“Se llama madurez”: Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova impactaron tras reaparecer juntos en redes

Tras polémicos días, la disuelta pareja sorprendió a sus seguidores tras compartir un especial reencuentro que también involucró a sus hijos.

Publicado por CHV Noticias
Créditos: Agencia Uno - Instagram

Álvaro Ballero sorprendió a sus seguidores tras publicar un video junto a Ludmila Ksenofontova, tras meses de su mediático quiebre matrimonial.

El registro llega después de polémicos días para el exmatrimonio, luego de que Ballero presentara a su nueva pareja en redes sociales y revelara que Ludmila también estaría en un romance.

Esto último generó la molestia de su ex, generándose una serie de declaraciones cruzadas.

Sin embargo, pese a esta tensa situación, todavía mantienen una buena relación como padres y así lo dejaron en claro en una reciente publicación.

El reencuentro de Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova en redes

Lejos de ser una reconciliación amorosa, Álvaro y Ludmila se reencontraron para grabar una especie de canje con una conocida tienda de artículos escolares.

En las imágenes se observa a Ballero compartiendo con la artista circense y sus cuatro hijos.

"Dejar la lista de útiles escolares es, sin duda, uno de los panoramas más complejos en vacaciones, pero nosotros no nos complicamos", comentó el exrostro televisivo en el video.

Evidentemente, las reacciones no se hicieron esperar y varios usuarios valoraron que aún se mantenga este vínculo por el bien de sus hijos.

"Mis respetos por estar ahí para tus hijos", "familia siempre será familia", "papás felices, hijos felices", "eso se llama madurez" y "amé verlos juntos", fueron parte de los comentarios.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Marzo 2026: Esto debes hacer para obtenerlo en febrero y recibir el monto duplicado

Lo último

Lo más visto

Cony Capelli reaccionó al triunfo de Skar Labra en Fiebre de Baile: Desató ola de comentarios

A través de Instagram, la ganadora de Gran Hermano felicitó a la influencer tras obtener el primer lugar del programa.

05/02/2026

Familia de Marta Larraechea habla por primera vez tras ser internada: Actualizaron su estado de salud

Los hijos de la esposa del expresidente Eduardo Frei entregaron una actualización sobre el estado de su madre, quien permanece internada en la Clínica Alemana producto de un shock anafiláctico severo a raíz de una picadura de abeja.

05/02/2026

El inesperado gesto de Raquel Argandoña a Naya Fácil en Fiebre de Baile: Desató fuerte reacción del público

La presidenta del jurado pidió un momento en plena final de la competencia de baile en el Movistar Arena para reconocer el trabajo de la influencer a nivel nacional.

05/02/2026

Skarleth Labra arrasó: Estos fueron todos los porcentajes de la final de Fiebre de Baile

Princesa Alba, Gabriel Urzúa y Faloon Larraguibel también avanzaron a la instancia final y quedaron en el podio repartiéndose los votos del público.

05/02/2026