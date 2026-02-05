 “¡Pero llámala hoy día!”: La curiosa forma en que se dio la contratación de Cata Days para Fiebre de Baile - Chilevisión
05/02/2026 17:25

“¡Pero llámala hoy día!”: La curiosa forma en que se dio la contratación de Cata Days para Fiebre de Baile

Julio César Rodríguez aseguró que "todo pasa por algo" y reveló la forma en que terminó conociendo a la bailarina, de la cual destacó cómo formó un respeto y cariño genuino con el público de Fiebre de Baile.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, Julio César Rodríguez desclasificó en vivo cómo se gestó la contratación de Cata Days para la primera temporada de Fiebre de Baile y dejó a todos impactados.

El animador lo comentó en Contigo en la Mañana, donde aseguró que la situación se dio de manera fortuita, dado que él no la conocía hasta que terceros le mostraron su perfil en redes sociales.

¿Cómo llegó Cata Days a Fiebre de Baile?

"Esto forma parte de las historias que tenemos en el programa (...) Ella no estaba considerada en el casting ni nada", expresó Julio César en Contigo en la Mañana.

El animador explicó que en ese entonces, se sospechaba que Michelle Carvalho podría ser eliminada, debido a las bajas notas que obtenía, por lo que comenzó a barajarse opciones para un reemplazo.

En ese contexto, un día sábado: "Mi community manager, la Tiare, me despertó con un video de ella (Cata) y me dice: 'Mira, a ella la pide la gente en redes sociales y todo'".

Ese mismo día, Rodríguez decidió ir a Providencia a tomar desayuno, cuando un hecho impactante ocurrió: "Me siento y viene una garzona y me dice: 'Julio César, por favor', deja la carta y saca su teléfono y me dice: '¿Conoce a esta niña?' y me la muestra bailando y todo".

"La misma persona, en el mismo rango horario. Entonces le escribo a Emi y le digo: 'Emi: Te voy a mandar un video. Mírala, llámala ¡pero llámala hoy día!', y me dice: '¿Por qué hoy día?'", a lo que el animador respondió: "Porque las cosas son... Todo es por algo".

Finalmente, Julio César destacó la llegada de Cata Days al programa y señaló: "Generó un cariño con la gente, un respeto. Incluso a través de este programa, puso muchos temas de conversación sobre la mesa".

Revive el momento: 

