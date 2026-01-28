Preocupación en Fiebre de Baile: Lesión complica a Cata Days y la deja en duda para la gran final - Chilevisión

La influencer contó que sufrió una lesión durante un ensayo general y está a la espera de cómo avance su recuperación, lo que pone en duda su participación en la semana final de competencia.

Un sorpresivo anuncio de Cata Days marcó el capítulo del martes en Fiebre de Baile, luego de que no pudiera realizar la presentación que había preparado.

La participante debía enfrentar a Faloon Larraguibel para definir a la mejor de la noche y tenía todo listo para bailar al ritmo de “Walking on sunshine”.

Sin embargo, cuando Diana Bolocco le dio el pase para comenzar con su show, la influencer hizo un sorpresivo anuncio.

Lesión complica a Cata Days

Visiblemente emocionada Cata Day reveló que “ayer en el ensayo general de las batallas me lesioné, lo que yo pensé que era una contractura. Bailé lesionada, la adrenalina hizo lo suyo”.

Para su sorpresa, se trataba de algo de mayor complejidad por lo que tuvo que recurrir al doctor. “Hoy desperté peor y me mandaron de producción al médico y tengo un desgarro en el gemelo de la pierna derecha, entonces no vamos a poder bailar hoy”, contó.

“Es súper complicado porque estamos a nada de la semana final”, lamentó.

Finalmente, dejó en suspenso su participación en la gran final de Fiebre de Baile de la otra semana, aunque se mostró esperanzada ante su recuperación y aseguró que todo “depende totalmente de cómo reacciona mi cuerpo a la terapia… De aquí al lunes a ver si estamos bien”.