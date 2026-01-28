 Rumbo al Movistar Arena: Los famosos clasificados a la semana final de Fiebre de Baile - Chilevisión
Minuto a minuto
“Los van a tratar como esclavos”: Presidente de Colombia pidió a compatriotas “regresar de Chile” Actualizan operativos tras naufragio de catamarán en Reloncaví: Buzos se sumaron a la búsqueda La tesis del impactante choque entre buses en Maipú: Hay niños y adultos mayores heridos Barbería escondía un cité, patos, carros y alimentos: Fiscalización abrió “caja de pandora” en Franklin Impactante choque en Maipú deja decena de heridos: Trabajan en rescatar pasajeros atrapados
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/01/2026 08:53

Rumbo al Movistar Arena: Los famosos clasificados a la semana final de Fiebre de Baile

La próxima semana se conocerá al gran ganador de esta temporada de Fiebre de Baile y anoche se conocieron a los primeros cuatro que aseguraron su cupo en los últimos días de competencia.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Fiebre de Baile vive días cruciales de cara a la gran final que se vivirá el próximo miércoles 4 de febrero en el Movistar Arena

De momento quedan nueve participantes en compentencia, pero serán solo seis famosos los que accederán a la noche de definición.

Esta semana regresaron las batallas a la pista de baile y tras intensos duelos se definieron los nombres de los primeros clasificados a la semana final de Fiebre de Baile

La venta de entradas ya se encuenta disponible a través del sistema Puntoticket con precios desde los $20.000, más recargos por servicio. 

Los clasificados a la semana final de Fiebre de Baile

  • Faloon Larraguibel 

Faloon ganó su duelo a Raimundo Cerda. La pareja se enfrentó al ritmo del pop en una batalla musical entre las Spice Girls y Backstreet Boys.

  • Cata Days

Cata Days consiguió su paso a la semana final de Fiebre de Baile tras enfrentarse a Luis Jara Jr. en un duelo entre Daddy Yankee y Don Omar. Tras empate por votación del jurado, el público definió eligiendo a su favorito.

  • Cony Capelli

Cony Capelli abrochó su paso a la semana final gracias a derrotar a Gabriel Urzúa en una batalla de onda disco tras una votación de 3 a 1 del jurado. 

  • Skarleth Labra

Skarleth debía medirse en la pista con Camila Andrade, sin embargo ella no llegó a la presentación debido a razones personales. 

  • Princesa Alba 

La cantante regresó a la pista en la jornada de eliminación tras una semana fuera producto de un golpe en la cabeza. Princesa Alba se convirtió en la mejor de la noche con una emotiva performance dedicada a sus abuelitos.

  • Luis Jara Jr.

Luis Jara Jr. también compitió en la noche de liminación con un elegante cha cha y aseguró una semana más en la competencia tras derrotar a Raimundo Cerda en votación popular. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa cuándo se entregan y qué debo hacer para recibirlos

Lo último

Lo más visto

Lactante de seis meses está grave tras intoxicación por cocaína en Santiago: Su madre fue detenida

Carabineros revisó el inmueble de la mujer por instrucción de la Fiscalía Centro Norte. Aunque no se hallaron sustancias ilícitas, fue detenida por la institución por su presunta responsabilidad en el estado de la menor.

28/01/2026

“Te quiero decir una sola cosa”: La feroz reacción de Francisco Kaminski por nueva relación de Camila Andrade

El animador se enteró en vivo de la noticia sin saber que se encontraba al aire, por lo que incluso arremetió contra Adriana Barrientos.

27/01/2026

Impactante choque en Maipú deja decena de heridos: Trabajan en rescatar pasajeros atrapados

La colisión se produjo en Camino a Melipilla, cuando la micro chocó con un bus que transportaba trabajadores.

28/01/2026

“Me va a encontrar”: Trini Cerda en picada contra Patricia Maldonado por dichos sobre comunidad trans

La exjugadora de Gran Hermano respondió a las polémicas declaraciones de la panelista de TV. "Esta señora me está cansando", apuntó.

28/01/2026