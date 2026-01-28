Rumbo al Movistar Arena: Los famosos clasificados a la semana final de Fiebre de Baile - Chilevisión

La próxima semana se conocerá al gran ganador de esta temporada de Fiebre de Baile y anoche se conocieron a los primeros cuatro que aseguraron su cupo en los últimos días de competencia.

Fiebre de Baile vive días cruciales de cara a la gran final que se vivirá el próximo miércoles 4 de febrero en el Movistar Arena.

De momento quedan nueve participantes en compentencia, pero serán solo seis famosos los que accederán a la noche de definición.

Esta semana regresaron las batallas a la pista de baile y tras intensos duelos se definieron los nombres de los primeros clasificados a la semana final de Fiebre de Baile.

La venta de entradas ya se encuenta disponible a través del sistema Puntoticket con precios desde los $20.000, más recargos por servicio.

Los clasificados a la semana final de Fiebre de Baile

Faloon Larraguibel

Faloon ganó su duelo a Raimundo Cerda. La pareja se enfrentó al ritmo del pop en una batalla musical entre las Spice Girls y Backstreet Boys.

Cata Days

Cata Days consiguió su paso a la semana final de Fiebre de Baile tras enfrentarse a Luis Jara Jr. en un duelo entre Daddy Yankee y Don Omar. Tras empate por votación del jurado, el público definió eligiendo a su favorito.

Cony Capelli

Cony Capelli abrochó su paso a la semana final gracias a derrotar a Gabriel Urzúa en una batalla de onda disco tras una votación de 3 a 1 del jurado.

Skarleth Labra

Skarleth debía medirse en la pista con Camila Andrade, sin embargo ella no llegó a la presentación debido a razones personales.

Princesa Alba

La cantante regresó a la pista en la jornada de eliminación tras una semana fuera producto de un golpe en la cabeza. Princesa Alba se convirtió en la mejor de la noche con una emotiva performance dedicada a sus abuelitos.

Luis Jara Jr.

Luis Jara Jr. también compitió en la noche de liminación con un elegante cha cha y aseguró una semana más en la competencia tras derrotar a Raimundo Cerda en votación popular.