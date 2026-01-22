“Soy un afortunado”: Francisco Reyes fue eliminado de Fiebre de Baile tras estrecha votación popular - Chilevisión

El estelar de Chilevisión vivió una de las eliminaciones más complejas de la temporada. "Conocí gente increíble", confesó el actor.

Fiebre de Baile vivió una de las eliminaciones más complejas de la temporada. A dos semanas de la gran final, un querido participante dijo adiós a la competencia.

Se trata del actor Francisco Reyes Cristi, quien se había convertido en uno de los favoritos del público.

El artista enfrentó este proceso junto Cata Days y Camila Andrade, siendo esta última la mejor evaluada por el jurado.

Por lo tanto, el veredicto final se definió por votación popular entre el actor y la influencer.

Francisco Reyes fue eliminado de Fiebre de Baile

"Nunca habíamos tenido una competencia tan reñida", sinceró Juan Pablo Queraltó antes de revelar el nombre del nuevo eliminado.

Según informó el animador, Cata Days obtuvo un 49% de los votos y Francisco Reyes un 47%.

El actor se despidió del programa con emotivas palabras para sus compañeros, especialmente para su bailarina Pia Weidmann.

"No me quiero emocionar porque, en realidad, es un momento de mucha alegría. La oportunidad de haber estado en este programa fue maravillosa", señaló.

Asimismo, sostuvo: "Conocí gente increíble, que admiro profundamente y que bordea la excelencia en la disciplina, como lo son Pia Weidmann y Rocío (Leyton, su coach)".

"Hice grandes amigos: el Gabo (Gabriel Urzúa), la Trini (Princesa Alba), la Cony (Capelli). Me hice muy amigo de los jurados. Quiero mucho al público y creo que soy un afortunado de haber estado acá", sentenció.

Revisa el momento acá: