Encadenaban a pacientes y los maltrataban: PDI allanó hogar de ancianos en Paine acusado de violar derechos humanos - Chilevisión

10/03/2026 15:47

Encadenaban a pacientes y los maltrataban: PDI allanó hogar de ancianos en Paine acusado de violar derechos humanos

La Brigada de Derechos Humanos de la PDI realizó un operativo al interior de la residencia luego de que una exfuncionaria denunciara que los pacientes eran víctimas de maltrato.

Durante la mañana de este martes, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un operativo al interior del hogar Santa Gabriela en la comuna de Paine

Un allanamiento que se produce luego de que una exfuncionaria de la residencia denunciara maltrato y crueldad hacia los pacientes, quienes eran víctimas de prácticas infrahumanas. 

Si bien, inicialmente se pensó que se trataba de una residencia para ancianos, al ingresar, el personal policial descubrió que más bien sería un hogar psiquiatrico. 

Allanan residencia por maltrato hacia pacientes en Paine

Luego de realizar el operativo, la Brigada de Derechos Humanos descubrió que serían 14 las personas que se encontraban en mal estado de salud. 

Además, los registros a los que accedió CHV Noticias muestran cómo algunos adultos se encontraban encadenados a sus camas y con una apariencia física debilitada. 

De acuerdo a la denuncia, algunos pacientes estarían en situación de abandono en el recinto y muchos de ellos no han recibido medicación desde hace más de un año. 





