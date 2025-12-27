 Hombre permanece grave tras ser baleado en plaza de Paine: Esto es lo que se sabe - Chilevisión
27/12/2025 11:13

Hombre permanece grave tras ser baleado en plaza de Paine: Esto es lo que se sabe

La víctima es un hombre chileno, con antecedentes penales, quien recibió al menos dos disparos que lo mantienen internado en riesgo vital.

Publicado por CHV Noticias

Un hombre permanece internado grave tras ser baleado durante la madrugada de este sábado en la comuna de Paine, región Metropolitana. 

La víctima es un hombre chileno, con antecedentes penales, quien recibió al menos dos disparos mientras se encontraba en una plaza.

La fiscal ECOH Yasne Pasten dio antecedentes del hecho desde el lugar del ataque, el que es investigado como un homicidio frustrado cuyos atacantes habrían ejecutado los disparos desde un vehículo en movimienento. 

Respecto al móvil del ataque, la persecutora señaló que por ahora no existe una hipótesis definida. No obstante, precisó que la plaza donde ocurrió el hecho es utilizada de manera habitual para la venta de drogas, lo que ha generado temor entre los vecinos a posibles represalias al momento de entregar información a las autoridades.

