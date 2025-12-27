Hombre permanece grave tras ser baleado en plaza de Paine: Esto es lo que se sabe - Chilevisión

La víctima es un hombre chileno, con antecedentes penales, quien recibió al menos dos disparos que lo mantienen internado en riesgo vital.

Un hombre permanece internado grave tras ser baleado durante la madrugada de este sábado en la comuna de Paine, región Metropolitana.

La víctima es un hombre chileno, con antecedentes penales, quien recibió al menos dos disparos mientras se encontraba en una plaza.

La fiscal ECOH Yasne Pasten dio antecedentes del hecho desde el lugar del ataque, el que es investigado como un homicidio frustrado cuyos atacantes habrían ejecutado los disparos desde un vehículo en movimienento.