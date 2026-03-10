 Impactante registro: Revelan video del momento en que hombre es asesinado en la puerta de su casa - Chilevisión
10/03/2026 15:50

Impactante registro: Revelan video del momento en que hombre es asesinado en la puerta de su casa

El asesinato de un hombre en la puerta de su casa fue captado en cámara. Los motivos del ataque aún se desconocen, y los autores de los disparos se dieron a la fuga.

Publicado por Lisette Pérez

Durante la noche de este lunes, un hombre fue asesinado frente a su domicilio en Quilicura cuando estaba a punto de estacionar su vehículo.

Mientras la víctima de 43 años iba a dejar su auto estacionado en su casa, dos individuos en motocicleta se aproximaron repentinamente a él. Uno de ellos descendió y le disparó en varias ocasiones, causándole la muerte.

El motivo detrás del ataque

Al interior del automóvil de la víctima fatal, había millonarias sumas de dinero que, según indicaron familiares, eran para financiar el cumpleaños del hijo del hombre asesinado.

Por otro lado, los antecedentes indican que el sujeto, identificado como un hombre de nacionalidad chilena de 43 años, se había vinculado con un grupo delictual, del cual su líder está cumpliendo una condena.

Considerando los hechos, los familiares de la víctima sugieren que detrás del ataque fatal podría haber un "ajuste de cuentas".

El fiscal de crimen organizado, Francisco Lanas, aseguró que la PDI se encuentra en proceso de identificar a los autores de los disparos y de definir las circunstancias que derivaron en el ataque.

