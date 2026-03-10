Fatal balacera en Quilicura: PDI mató a tiros a delincuente que intentó asaltarlo en grupo - Chilevisión

Durante la noche de este lunes, un funcionario de PDI protagonizó un intercambio de disparos con un grupo de delincuentes que intentó asaltarlo en la comuna de Quilicura.

El hecho ocurrió cuando el detective estaba en una bencinera dispuesto a cargar combustible, cuando sorpresivamente llegó un vehículo del que descendieron tres personas que se acercaron a intimidarlo para robarle.

PDI abatió a tiros a delincuente

En pleno intento de asalto comenzó un enfrentamiento con armas de fuego.

El funcionario de la Policía de Investigaciones recibió un impacto de bala en su brazo producto del conflicto y tras esto, en un intento por detener el actuar de quienes intentaron robarle, disparó contra uno de los individuos.

El agente impactó a uno de los sujetos, quien falleció en el lugar producto de la gravedad de sus heridas.

Los otros dos integrantes del grupo, al ver a su compañero abatido en el suelo escaparon del lugar, mientras el funcionario de investigaciones dio aviso a la institución, por lo que llegó un gran contingente policial al lugar.

Según señaló la PDI los delincuentes lograron darse a la fuga, mientras que uno de ellos murió inmediatamente en el lugar.