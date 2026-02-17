Incendio de gran magnitud afecta a bodegas en Quilicura: Humo negro es visible en la RM - Chilevisión

Bomberos de Quilicura anunció un tercera alarma de incendio para hacer frente a la emergencia, mientras que TransporteInforma advirtió la restricción del tránsito vehicular en el sector.

Un incendio estructural de importantes dimensiones se registra a esta hora en la comuna de Quilicura, específicamente en una fábrica ubicada en Cerro San Luis con Cañaveral.

Según información preliminar, el siniestro, que ha provocado una inmensa columna de humo negro visible desde gran parte del sector norte de Santiago, afecta a unas bodegas de una empresa de fierros.

El Cuerpo de Bomberos de Quilicura declaró una tercera alarma de incendio para hacer frente a la emergencia, aunque no se descarta que acudan más voluntarios al lugar. ATENCIÓN (18:15) a restricción de tránsito en Cerro San Luis con Av. Cañaveral (sector industrial) en #Quilicura, debido a procedimiento de bomberos por incendio estructural que afecta a bodegas. Equipos de emergencia en el lugar. Gran cantidad de humo en sector norte de la RM.… pic.twitter.com/ZiI2yCuTcu — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) February 17, 2026 Restricción de tránsito en Quilicura Debido al incendio, la plataforma TransporteInforma informó que hay una restricción de tránsito en ambas calles mencionadas debido al trabajo de bomberos. "Equipos de emergencia en el lugar. Gran cantidad de humo en sector norte de la Región Metropolitana. Precaución", indicó el organismo en redes sociales.

Mira los registros del incendio: