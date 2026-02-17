 Video revela momento exacto en que taxista impacta a automóvil tras cruzar con luz roja en Santiago - Chilevisión
17/02/2026 15:22

Video revela momento exacto en que taxista impacta a automóvil tras cruzar con luz roja en Santiago

Gracias a un registro tomado en primera persona desde el interior de uno de los autos, se conoció la realidad de los hechos.

Publicado por Catalina Vargas

Una cámara registró el momento exacto en el que ocurrió el violento choque de la mañana de este martes. La grabación muestra este accidente desde el interior del taxi blanco involucrado.

Todo ocurrió en el centro de Santiago, en la intersección de las calles Portugal y 10 de julio, dos vehículos protagonizaron el siniestro.

Un automóvil de color rojo quedó completamente volcado tras el impacto. La primera declaración del taxista fue que dicho automóvil se le habría cruzado en el camino a pesar de estar en luz roja.

"No alcancé a hacer nada, no lo alcancé ni a ver. No sé a qué velocidad vendría él, yo a unos 30, 40, máximo. Me encontré el auto de frente", relató durante la mañana. 

Sin embargo, el video registrado muestra que quien no habría respetado la señalización fue el mismo conductor del auto blanco.

Respecto a las dos víctimas del accidente se sabe que fueron trasladadas hasta la Posta Central. Ninguno quedó en estado grave, pero sí con fracturas en el cuerpo.

