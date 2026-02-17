 “Fui violenta”: Luz Valdivieso se sinceró sobre su quiebre matrimonial con Marcial Tagle e hizo un mea culpa - Chilevisión
17/02/2026 15:58

“Fui violenta”: Luz Valdivieso se sinceró sobre su quiebre matrimonial con Marcial Tagle e hizo un mea culpa

La actriz aseguró que estos cuatro años de separación han sido de mucha reflexión y habló sobre la importancia de pedir disculpas.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, Luz Valdivieso se refirió a su mediática separación con Marcial Tagle e hizo un mea culpa respecto de las situaciones que llevaron al quiebre sentimental.

La actriz también entregó detalles sobre cómo se ha desarrollado la crianza de sus hijos tras la separación y elogió el tipo de padre que Marcial es.

¿Qué dijo Luz Valdivieso?

Valdivieso estuvo invitada al podcast "Más Que Titulares", donde admitió que desde 2022, cuando se efectuó la separación con Tagle, han sido años de "harto análisis".

"Uno guarda como una olla a presión, y de repente estalla, y en ese estallido fui violenta. Arrasé, fui súper dura con él, con el padre de mis hijos", aseguró Luz visiblemente emocionada.

En esa misma línea, agregó: "No tengo ninguna duda de que él es el mejor papá que mis niños podrían tener y él a mí tampoco nunca me ha criticado como mamá".

La actriz reconoció: "Yo tengo muchas justificaciones para haber estallado como estallé, y para haber hecho las cosas como las hice; me puedo justificar y hay miles de razones", pero también reflexionó en torno a la importancia de pedir disculpas y liberar las cargas emocionales.

Actualmente, ambos llevan la crianza de sus hijos en conjunto y de manera equitativa: "Somos los dos, tenemos que tener esa altura de miras (...) los dos queremos estar con los niños lo más posible”, explicó, así como también "queremos rehacer nuestras vidas, tener pololo y salir con amigas".

Finalmente, Valdivieso concluyó: “Y se puede también cuando el hombre quiere ser un papá puesto y bueno”.

