Calendario escolar 2026: Cuándo entran a clases los estudiantes este año - Chilevisión

El Ministerio de Educación ya estableció las fechas que regirán a los establecimientos educacionales a lo largo del país. A continuación, te detallamos los días de inicio de clases, vacaciones y el término del año escolar 2026.
Asimismo, el organismo especificó cuáles serán las regiones que tendrán fechas distintas producto de las condiciones climáticas de la zona que pueden influir en la seguridad y experiencia de los escolares a lo largo del año.
A continuación, te detallamos cuándo entran a clases los estudiantes y qué días tendrán vacaciones en invierno.
De acuerdo a lo establecido por el Mineduc, el año escolar comenzará el lunes 2 de marzo con el ingreso de los docentes para planificar y organizar el año académico.
Asimismo, en el calendario se detalló que el ingreso de las y los estudiantes de todo el país que cursen entre 1° básico y 4° medio será el miércoles 4 de marzo.
En contraste, el término del año escolar en la mayoría de las regiones del país será entre el 4 y el 18 de diciembre, según la jornada escolar correspondiente.
Cabe recalcar que las actas de los estudiantes que finalicen 4º medio deberán estar cerradas el día 20 de noviembre.
Desde la región de Antofagasta hasta Los Ríos se ha establecido el calendario de las vacaciones de invierno:
Las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá tendrán sus vacaciones en los siguientes días:
Por otro lado, la región de Los Lagos establece sus vacaciones de invierno de la siguiente manera:
Finalmente, las regiones de Aysén y Magallanes tendrán una pausa de tres semanas, debido a las condiciones climáticas y territoriales: