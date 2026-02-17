 Calendario escolar 2026: Cuándo entran a clases los estudiantes este año - Chilevisión
17/02/2026 11:58

Calendario escolar 2026: Cuándo entran a clases los estudiantes este año

El Ministerio de Educación ya estableció las fechas que regirán a los establecimientos educacionales a lo largo del país. A continuación, te detallamos los días de inicio de clases, vacaciones y el término del año escolar 2026.

El Ministerio de Educación ya confirmó el calendario escolar que regirá para las y los estudiantes de todo el país este 2026.

Asimismo, el organismo especificó cuáles serán las regiones que tendrán fechas distintas producto de las condiciones climáticas de la zona que pueden influir en la seguridad y experiencia de los escolares a lo largo del año. 

A continuación, te detallamos cuándo entran a clases los estudiantes y qué días tendrán vacaciones en invierno. 

Calendario 2026: Cuándo entran a clases los escolares este año

De acuerdo a lo establecido por el Mineduc, el año escolar comenzará el lunes 2 de marzo con el ingreso de los docentes para planificar y organizar el año académico.

Asimismo, en el calendario se detalló que el ingreso de las y los estudiantes de todo el país que cursen entre 1° básico y 4° medio será el miércoles 4 de marzo.

En contraste, el término del año escolar en la mayoría de las regiones del país será entre el 4 y el 18 de diciembre, según la jornada escolar correspondiente. 

Cabe recalcar que las actas de los estudiantes que finalicen 4º medio deberán estar cerradas el día 20 de noviembre

Vacaciones de invierno 2026: Estas son las fechas por región

Desde la región de Antofagasta hasta Los Ríos se ha establecido el calendario de las vacaciones de invierno:

  • Desde el lunes 22 de junio hasta el día viernes 3 de julio.
  • El retorno a clases de los alumnos será el lunes 6 de julio.

Las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá tendrán sus vacaciones en los siguientes días:

  • Desde el lunes 13 de julio hasta el viernes 24 de julio.
  • El retorno a clases de los alumnos será el lunes 27 de julio.

Por otro lado, la región de Los Lagos establece sus vacaciones de invierno de la siguiente manera:

  • Desde el lunes 6 de julio hasta el día viernes 17 de julio.
  • El retorno a clases de los alumnos será el lunes 20 de julio.

Finalmente, las regiones de Aysén y Magallanes tendrán una pausa de tres semanas, debido a las condiciones climáticas y territoriales:

  • Desde el lunes 29 de junio hasta el día viernes 17 de julio.
  • El retorno a clases de los alumnos será el lunes 20 de julio.
