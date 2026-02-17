 “Gracias por estos 8 años”: Hija de Macarena Tondreau reaparece en redes con emotivo mensaje para su perrita - Chilevisión
17/02/2026 13:12

“Gracias por estos 8 años”: Hija de Macarena Tondreau reaparece en redes con emotivo mensaje para su perrita

Toti era la perrita de Martina y murió tras haber escapado del auto en el que Tondreau y su hija menor estaban cuando ocurrió la encerrona. Fue atropellada por otro vehículo.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, Martina Sampieri, hija mayor de Macarena Tondreau, reapareció en redes sociales tras la encerrona que sufrió su madre y su hermana pequeña en la comuna de Vitacura.

La joven de 25 años utilizó su cuenta de Instagram para despedir a "Toti", la perrita que escapó del vehículo durante la encerrona y que murió en el lugar tras ser atropellada por otro auto.

¿Qué dijo la hija de Macarena Tondreau?

"Mi Totita, gracias por estos 8 años llenos de amor y hermosos recuerdos", escribió Sampieri.

En esa misma línea, agregó: "Te amo hoy y siempre, mis ojitos de aceituna", acompañado de un video en donde aparece ella junto a Toti jugando en el suelo, mientras que la perrita aprovecha cada ciertos segundos para darle besos a Martina.

Toti era la perrita de Martina, quien creó una historia destacada en su cuenta de Instagram donde recopiló algunos de los recuerdos que tuvo con ella a lo largo de estos 8 años.

Revisa las publicaciones de Instagram:

