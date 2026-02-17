Temblor se registra en la zona norte del país: Revisa magnitud y zona afectada - Chilevisión

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico se localizó a casi 73 kilómetros al noroeste de Calama.

Un fuerte sismo de 5,0 sacudió este martes 17 de febrero al norte del país, concretamente a la región de Antofagasta.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 12:35 horas y se localizó a 72,98 kilómetros al noroeste de Calama.

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 109.64 kilómetros.