Temblor se registra en la zona norte del país: Revisa magnitud y zona afectada - Chilevisión

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico se localizó a casi 73 kilómetros al noroeste de Calama.
Un fuerte sismo de 5,0 sacudió este martes 17 de febrero al norte del país, concretamente a la región de Antofagasta.
Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 12:35 horas y se localizó a 72,98 kilómetros al noroeste de Calama.
Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 109.64 kilómetros.
Hora Local: 2026/02/17 12:35:31, mag: 5.0, Lat: -21.88, Lon: -68.61, Prof: 109.64, Loc : 72.98 km al NE de Calama
