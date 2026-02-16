Eclipse Solar 2026 en Chile: A qué hora es y dónde se verá el Anillo de Fuego este martes - Chilevisión

Este martes se vivirá el primer fenómeno astronómico de febrero del 2026, el que será visible en distintos lugares del mundo, entre ellos algunas zonas de Chile.

Esta semana viviremos uno de los fenómenos astronómicos más esperados: Un eclipse solar de "anillo de fuego". El último fue en septiembre de 2025 y ya se acerca el primero de este 2026.

En esta ocasión se podrá disfrutar en diferentes lugares alrededor del mundo. Según informó la NASA, el eclipse anular se producirá en la Antártica, pero también será visible de manera parcial en otras ubicaciones.

¿Cuándo se producirá el primer eclipse solar del año?

La NASA publicó un calendario de los próximos eventos astronómicos de 2026. Allí informaron que el primer eclipse de "anillo de fuego" será el próximo martes 17 de febrero.

De acuerdo a las proyecciones de medios especializados, se espera que en Chile el fenómeno comience entre las 6:55 y 7:00.

En tanto que el clímax del eclipse, es decir su fase máxima, cerca de las 9:00. Esto se espera que dure unos dos minutos.

¿En qué lugares será visible el eclipse?

El fenómeno lo podrán captar ciudadanos que se encuentren en algunos sectores de Sudamérica y África. Además, de quienes están cercanos a los océanos pacífico, atlántico e índico.

El Ministerio de Ciencias detalló que en Chile se podrá ver en la Antártica en su totalidad, mientras que en Magallanes y el extremo sur de Chile podría tener una mejor vista del evento parcial.

¿Qué es el Anillo de Fuego y por qué se le dice así?

Un eclipse solar de tipo "anillo de fuego" se produce cuando la Luna se desliza delante del Sol, cubriendo su centro.

De este modo, solo queda el 96% de la superficie visible y deja un anillo brillante de luz solar alrededor de su borde.