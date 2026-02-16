Reportan fallecimiento de gendarme al interior de la Posta Central - Chilevisión

De acuerdo a los primeros antecedentes, habría sido una funcionaria de la institución, quien fue encontrada muerta al interior de un baño del recinto.

Este lunes se confirmó la muerte de un gendarme, quien sería de sexo femenino, al interior de la ex Posta Central en la comuna de Santiago, región Metropolitana.

De acuerdo a los primeros antecedentes, la funcionaria habría atentado contra su vida y fue encontrada sin vida en un baño del recinto mientras cumplía con sus funciones.

Este hecho se suma a la muerte el pasado martes de otro funcionario de la institución en la sala de armas de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP) Iquique, región de Tarapacá.

Noticia en desarrollo...