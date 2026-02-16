 Reportan fallecimiento de gendarme al interior de la Posta Central - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | Sismo sacude al norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro Chileno ganó recurso en Costa Rica: Le habían negado el ingreso por pasaporte con dibujos de su sobrina VIDEO | Incidentes en desalojo de Toma Santa Marta: Pobladores detenidos tras altercado con Carabineros Reportan fallecimiento de gendarme al interior de la Posta Central Hermanas de Mara Sedini revelan sus diferencias con la futura vocera: “Somos feministas”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/02/2026 13:48

Reportan fallecimiento de gendarme al interior de la Posta Central

De acuerdo a los primeros antecedentes, habría sido una funcionaria de la institución, quien fue encontrada muerta al interior de un baño del recinto. 

Publicado por CHV Noticias

Este lunes se confirmó la muerte de un gendarme, quien sería de sexo femenino, al interior de la ex Posta Central en la comuna de Santiago, región Metropolitana. 

De acuerdo a los primeros antecedentes, la funcionaria habría atentado contra su vida y fue encontrada sin vida en un baño del recinto mientras cumplía con sus funciones. 

Este hecho se suma a la muerte el pasado martes de otro funcionario de la institución en la sala de armas de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP) Iquique, región de Tarapacá.

Noticia en desarrollo...

NOTICIA EN DESARROLLO

Este hecho está bajo investigación y las informaciones pueden ser actualizadas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Comienza pago del ex Bono Marzo: Quiénes recibirán los $66.834 este lunes

Lo último

Lo más visto

“Se alcanzó a ingerir”: Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel realizaron grave denuncia en redes sociales

La pareja había comprado un vaso de café que en su interior traía múltiples trozos de un material aparentemente rígido, con bordes irregulares y transparente, semejante al vidrio.

16/02/2026

Cambio de hora 2026: Este día comienza el horario de invierno en gran parte del territorio nacional

En esta ocasión los relojes deberán retrasarse una hora, dando la bienvenida a atadeceres más tempranos,

15/02/2026

Sismo despertó a los habitantes de la región de Coquimbo: Revisa su magnitud y dónde fue el epicentro

Senapred no ha informado respecto de daños a personas, infraestructura o servicios básicos a raíz del sismo en la región de Coquimbo.

16/02/2026

Una víctima es menor de edad: Doble homicidio frustrado en toma “Dignidad” en La Florida

Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI realizan diligencias en toma “Dignidad” en la comuna de La Florida por un doble homicidio frustrado.

16/02/2026