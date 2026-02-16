 Conmoción en el Cajón del Maipo por hallazgo de cadáver: Indagan relación con “crimen organizado” - Chilevisión
16/02/2026 12:56

Conmoción en el Cajón del Maipo por hallazgo de cadáver: Indagan relación con “crimen organizado”

La evidencia encontrada por los investigadores apuntaría a un eventual vínculo con el "crimen organizado".

Publicado por CHV Noticias

Personal de la Fiscalía ECOH se encuentra realizando una serie de diligencias en el Cajón del Maipo tras el hallazgo de un cadáver en las cercanías del camino El Toyo.

La situación fue advertida inicialmente por transeúntes y residentes del sector luego que detectaran un mal olor proveniente de la ribera del río Maipo.

De manera preliminar, se supo que la víctima corresponde a una persona de sexo masculino, aunque aún no hay más información sobre su identidad.

Las primeras pericias de la Policía de Investigaciones (PDI) ya arrojaron un resultado clave, pues indican que la data de muerte es de varios días.

Junto con lo anterior, el ente persecutor señaló que lo encontrado en el sitio del suceso apuntaría a un hecho presuntamente vinculado al "crimen organizado". Dicha tesis se condice con el hallazgo de evidencia balística.

De todas formas, aún no se ha podido establecer si el cadáver y los casquillos corresponden al mismo hecho o a episodios distintos ocurridos en el sector.

Más detalles acá:

