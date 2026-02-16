Alerta por calor extremo en la zona central: Estos son los días críticos y las regiones afectadas - Chilevisión

Cuatro regiones del país siguen con preocupación el posible fenómeno meteorológico advertido por la DMC.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este domingo una alerta a la espera de altas temperaturas extremas en la zona central del país.

Según el aviso del organismo, el evento de calor afectará a las regiones Metropolitana, Coquimbo, Valparaíso y O'Higgins.

En algunos sectores de las regiones antes mencionadas, los termómetros incluso podrían alcanzar los 37°.

Alerta: A qué hora empieza el evento de altas temperaturas extremas en Chile

Aunque la Dirección Meteorológica no indica horas exactas, sí prevé que el fenómeno de altas temperaturas extremas comience durante la tarde de este lunes.

La causa, un dorsal en altura, provocaría un alza en los termómetros hasta, al menos, la tarde del martes 17. A continuación, revisa el pronóstico esperado por zona y día.

Región de Coquimbo

Zona Lunes 16 Martes 17 Cordillera costa 33-35° Precordillera y valles precordilleranos 34-36° 24-26°

Región de Valparaíso

Zona Lunes 16 Martes 17 Litoral 28-30° Cordillera costa 35-37°

Región Metropolitana

Zona Lunes 16 Martes 17 Cordillera costa 33-35° Valle 34-36° Precordillera 34-36°

Región de O'Higgins