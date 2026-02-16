 Alerta por calor extremo en la zona central: Estos son los días críticos y las regiones afectadas - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Incidentes en desalojo de Toma Santa Marta: Pobladores detenidos tras altercado con Carabineros Reportan fallecimiento de gendarme al interior de la Posta Central Hermanas de Mara Sedini revelan sus diferencias con la futura vocera: “Somos feministas” VIDEO | Rompen vidrios de autos: Así opera la banda que roba a turistas en Valparaíso Masivo engaño: 500 mujeres acusan estafa de clínica estética que ahora sigue funcionando bajo otro nombre
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/02/2026 12:06

Alerta por calor extremo en la zona central: Estos son los días críticos y las regiones afectadas

Cuatro regiones del país siguen con preocupación el posible fenómeno meteorológico advertido por la DMC.

Publicado por CHV Noticias

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este domingo una alerta a la espera de altas temperaturas extremas en la zona central del país.

Según el aviso del organismo, el evento de calor afectará a las regiones Metropolitana, Coquimbo, Valparaíso y O'Higgins.

En algunos sectores de las regiones antes mencionadas, los termómetros incluso podrían alcanzar los 37°. 

Alerta: A qué hora empieza el evento de altas temperaturas extremas en Chile

Aunque la Dirección Meteorológica no indica horas exactas, sí prevé que el fenómeno de altas temperaturas extremas comience durante la tarde de este lunes.

La causa, un dorsal en altura, provocaría un alza en los termómetros hasta, al menos, la tarde del martes 17. A continuación, revisa el pronóstico esperado por zona y día.

  • Región de Coquimbo
Zona Lunes 16 Martes 17
Cordillera costa 33-35°
Precordillera y valles precordilleranos 34-36° 24-26°
  • Región de Valparaíso
Zona Lunes 16 Martes 17
Litoral 28-30°
Cordillera costa 35-37°
  • Región Metropolitana
Zona Lunes 16 Martes 17
Cordillera costa 33-35°
Valle 34-36°
Precordillera 34-36°
  • Región de O'Higgins
Zona Lunes 16 Martes 17
Cordillera costa 33-35°
Valle 32-34°
Precordillera 32-34°
Publicidad

Destacamos

Noticias

Comienza pago del ex Bono Marzo: Quiénes recibirán los $66.834 este lunes

Lo último

Lo más visto

“Se alcanzó a ingerir”: Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel realizaron grave denuncia en redes sociales

La pareja había comprado un vaso de café que en su interior traía múltiples trozos de un material aparentemente rígido, con bordes irregulares y transparente, semejante al vidrio.

16/02/2026

Cambio de hora 2026: Este día comienza el horario de invierno en gran parte del territorio nacional

En esta ocasión los relojes deberán retrasarse una hora, dando la bienvenida a atadeceres más tempranos,

15/02/2026

Sismo despertó a los habitantes de la región de Coquimbo: Revisa su magnitud y dónde fue el epicentro

Senapred no ha informado respecto de daños a personas, infraestructura o servicios básicos a raíz del sismo en la región de Coquimbo.

16/02/2026

Una víctima es menor de edad: Doble homicidio frustrado en toma “Dignidad” en La Florida

Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI realizan diligencias en toma “Dignidad” en la comuna de La Florida por un doble homicidio frustrado.

16/02/2026