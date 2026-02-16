 Hermanas de Mara Sedini revelan sus diferencias con la futura vocera: “Somos feministas” - Chilevisión
16/02/2026 12:48

Hermanas de Mara Sedini revelan sus diferencias con la futura vocera: “Somos feministas”

Las fundadoras de la librería Autoras se refirieron a los efectos que podría traer el próximo gobierno en cultura y feminismo. "Pase lo que pase seguiremos peleando por lo que creemos", expresaron.

Publicado por Catalina Vargas

Piera y Taira Sedini se refirieron a su relación con su hermana Mara Sedini, la futura vocera del presidente electo José Antonio Kast.

Sobre su relación con Mara Sedini, vocera de José Antonio Kast, Taira mencionó en entrevista con Revista Efecto,  que "la amamos, estamos súper orgullosas de ella. Tampoco vamos a renegar que es nuestra hermana".

"A diferencia de ella, nosotras sí nos identificamos como feministas y estamos en este camino desde antes de que ella tomara el suyo y seguiremos igual", agregó sobre la periodista que llegará La Moneda como Ministra Secretaria de Gobierno.

Por su lado, Piera expresó que "pensamos distinto, pero eso es normal. Estamos orgullosas de lo que hacemos".

Las hermanas son dueñas desde 2021 de la librería Autoras, la que recopila literatura escrita solo por mujeres. Por lo que las futuras políticas culturales y de gébnero están en el centro de sus preocupaciones.

El feminismo, lo que hacemos en la librería, es nuestro propósito de vida. Más allá de eso, Autoras no tiene una opinión respecto de lo que haga o no la Mara. Es súper personal cómo lo vivimos en lo íntimo”

"La reducción de presupuesto en cultura, de llevarse a cabo, es algo que va a impactar", señalaron, pero que "pase lo que pase seguiremos peleando por lo que creemos".

"Somos feministas, Autoras es una librería feminista y seguiremos luchando para que la gente amplíe su mirada hoy, marzo y siempre", expresaron. "Sea como sea, no dejaremos que el gobierno de turno silencie lo que venimos haciendo".

Sobre el "resurgimiento de los valores de ultraderecha", Taira Sedini reflexionó que "creo que va a haber un despertar nuevamente, un espacio para que la voz vuelva a surgir, desde la calle, quizás. Pero no hay que dejar de insistir". 

