“Me da vergüenza”: María Paz Grandjean desclasificó anécdota con Mara Sedini durante estallido social - Chilevisión

La actriz que fue impactada por un proyectil durante el 18-O contó que la futura vocera de gobierno era parte de La pérgola de las flores. "Era muy rigurosa, pero no tenía carisma en el escenario", sostuvo.

María Paz Grandjean reveló que Mara Sedini, próxima vocera de Gobierno, fue su compañera de elenco en "La pérgola de las flores" cuando empezó el estallido social.

La actriz recordó en entrevista con La voz de los que sobran el violento episodio que sufrió durante el 18-O, cuando fue impactada por un proyectil lanzado por el mayor de Carabineros Tomás Rodríguez, quien fue condenado por apremios ilegítimos.

"No tenía carisma": María Paz Grandjean sobre Mara Sedini

Durante la entrevista la actriz que quedó con trauma maxilofacial debido al impacto, agregó una desconocida anécdota sobre Mara Sedini, quién entonces también era parte de la obra que presentaban.

"Me gustaba porque era muy rigurosa, resolvía rápido, pero al mismo tiempo me di cuenta de que no tenía carisma en el escenario", partió diciendo.

"Mientras todos sus compañeros iban subiendo, ella que era la más matea, quedaba donde mismo, sin ángel, sin encanto”. agregó.

En esa misma instancia, Grandjean fue consultada sobre los dichos de la futura secretaria general de Gobierno respecto al estallido, quien expresó en La Tercera estar en contra de las movilizaciones que se realizaron en el marco del 18 de octubre.

“Por eso es que logra darme tanta vergüenza, por eso encuentro que es innecesario hablar mal de ella, se autodegrada sola”, expresó la actriz.

Esta semana, la Corte Suprema ratificó el fallo contra Tomás Rodríguez Soriano como culpable del delito de apremios ilegítimos.